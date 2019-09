Alfonso Alonso acusa al PNV de estar "reventando cualquier opción de acuerdo" presupuestario con el PP

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al PNV de estar "reventando cualquier opción de acuerdo" presupuestario con el Partido Popular y ha incidido en que o se aborda la reforma fiscal "o no hay nada que hacer".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente popular señala también, en referencia a una posible coalición en Euskadi con Cs, que para el PP "hay algunas cuestiones que son irrenunciables, como la defensa de la foralidad y el Concierto Económico". "Esa es nuestra línea roja", añade.

Tras afirmar que "no hay ninguna posibilidad" de que el PP facilite un gobierno del PSOE en el Estado, "al menos mientras siga Pedro Sánchez", Alonso recuerda que el PNV apoyó la moción de censura a Mariano Rajoy y subraya que "en los últimos meses" los jeltzales han ido "tomando todas las decisiones que pueden entorpecer un acuerdo" presupuestario con el PP.

"En Navarra y en el País Vasco ha llegado a un pacto con EH Bildu para echar al PP allí donde hemos ganado. Están reventando cualquier opción de acuerdo con nosotros. Y las palabras edulcoradas de Urkullu nada tienen que ver con sus gestos hostiles permanentes de su partido hacia el PP", añade.

En este sentido, reitera que "o se aborda una reforma fiscal seria o no hay nada que hacer", en referencia a un apoyo del PP a las Cuentas vascas de 2020, e incide en que "lo que han hecho en Navarra es una ofensa política directa hacia nosotros".

Asimismo, indica que "cuando pactamos los Presupuestos fue condicionado a un cambio en el Impuesto de Sociedades y se hizo". "El acuerdo se alcanzó entre partidos y se ejecutó en las respectivas instituciones. Fue un pacto respetuoso con la foralidad de las competencias de las Juntas Generales", detalla.

De este modo, remarca que quiere "pactos políticos" y "si no avanzamos en esta dirección no me interesa". "No lo puedo decir con mayor claridad pero supongo que no me toman en serio", lamenta, para añadir que hay hacer fiscalmente "atractivo" al País Vasco.

Por otro lado, niega que la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos sea condición para alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco. "Desligo la reforma de la RGI de la negociación presupuestaria", aclara.

"EUSKADI SUMA"

Cuestionado por la conformación de una hipotética coalición "Euskadi Suma", Alonso indica que para el PP "hay algunas cuestiones que son irrenunciables, como la defensa de la foralidad y el Concierto Económico.

"En las elecciones municipales hice una oferta a Cs porque en Navarra habían aceptado el régimen foral. Y puse como condición hacer lo mismo aquí, peor no quisieron y no sacaron representación", recuerda.

Por otro lado, cree que, a nivel del Estado, Vox es una formación con la que "se puede llegar a acuerdos puntuales, pero no hacer una lista conjunta porque las diferencias que tenemos son grandes y profundas".

Por último, señala que el PP vasco apoya el proyecto de Pablo Casado. "Queremos que sea presidente y vamos a contribuir para que lo sea. Para eso tenemos que defender nuestras señas de identidad como vascos dentro del PP, y no hay que tener ninguna timidez al hacerlo", explica.