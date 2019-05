Alonso dice que Goia "espera instrucciones de Bilbao" y San Sebastián necesita la "personalidad" de Sémper

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha defendido que San Sebastián necesita "un alcalde que tenga personalidad" como el candidato popular Borja Sémper y, en este sentido, ha advertido de que el candidato del PNV Eneko Goia es "un hombre dócil" para su partido que "esperará instrucciones que le vengan de Bilbao".

Alonso ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en el barrio de Igara de San Sebastián, en el que ha acompañado al candidato popular a la Alcaldía donostiarra, Borja Sémper, que considera "de lo mejor del PP en el País Vasco y de lo mejor del PP en España".

En su intervención, el presidente del PP vasco ha recordado que, en el Ayuntamiento donostiarra, "se han ensayado distintas fórmulas" de Alcaldía, de manera que hace dos mandatos "hubo un alcalde de Bildu, que hizo muy mala gestión, una gestión contra los vecinos, que le echaron de la Alcaldía", y en el mandato que ahora finaliza "otro del PNV, que "decidió no gestionar".

Según ha lamentado, "uno gestionaba muy mal, el otro no ha gestionado nada, no ha hecho nada, tiene la ciudad estancada, parada, no parece que tenga impulso y es un hombre muy dócil" para su partido.

En este sentido, ha considerado que al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le será "más fácil" tratar con el actual alcalde y candidato a la reelección, Eneko Goia, de lo que le es a él tratar con Borja Sémper porque "no es exactamente dócil, tiene sus ideas, tiene sus prioridades, las busca, las dice, y es sincero, una persona noble".

De este modo, ha asegurado que Goia "esperará instrucciones que le vengan de Bilbao y, si los de Donosti quieren saber lo que va a ocurrir, tendrán que preguntar al alcalde, el alcalde pregunta a Bilbao y luego os lo cuenta a vosotros".

"Borja Sémper no va a hacer eso. Es una garantía porque nos va a enseñar cosas, cómo tratar a esta tierra, cómo tratar a la ciudad y cómo hacer que sea más importante", ha asegurado Alonso, que ha calificado al candidato del PP como "un hombre de confianza" con "un compromiso leal", por lo que "a Donosti le va a ir muy bien" si es elegido y "va a tener proyección nacional, proyección internacional".

A su entender, "hay que despertar a San Sebastián, sacar adelante todo el potencial que tiene Donosti y hay que tener un alcalde que tenga personalidad porque esta ciudad tiene personalidad".

El presidente del PP vasco ha valorado que el candidato donostiarra decidió presentarse a la Alcaldía con "una enorme ilusión por su ciudad, que es contagiosa, creativa", y está haciendo campaña "cerca de los problemas de la gente, explicándolos de una manera amena, a veces divertida, un tanto osada".

"El muchacho no canta muy bien, tampoco nada muy bien, pero tiene un corazón grande y lo tiene volcado con su ciudad y está haciendo la mejor campaña de toda España", ha opinado.

En cualquier caso, ha valorado que Borja Sémper "está poniendo San Sebastián en el mapa" y está proyectando "una imagen positiva". "Nosotros no hemos visto nada que haya hecho quien está ahora ocupando la Alcaldía de la ciudad o que haya trasladado. Ya solamente por eso espero que sea alcalde el próximo mes de junio", ha afirmado.

"Gregorio Ordóñez habría sido alcalde de San Sebastián y espero que tú seas alcalde de San Sebastián, es algo que llevamos en el corazón y una deuda que tenemos metido los que amamos a esta tierra y hasta el punto de que haber demostrado nuestro cariño, nuestro compromiso con la tierra dándolo todo. Ese compromiso no tiene que ser más débil ahora, sino que tiene que ser más fuerte que nunca", ha asegurado Alfonso Alonso.

"INTERÉS POR SAN SEBASTIÁN"

Por su parte, Borja Sémper, ha asegurado que en esta campaña su candidatura pone a San Sebastián "por encima de cualquier otro interés, por encima de las siglas y de cualquier otra consideración, sintiéndonos orgullosos del partido al que pertenecemos pero siendo conscientes de que nos dirigimos a una pluralidad de ciudadanos a los que tenemos que dar respuesta independientemente de a quién besen, a quién recen o a quién hayan votado".

Tras recordar que en estos últimos cuatro años en la capital guipuzcoana la Alcaldía ha estado "más pendiente de movimientos independentistas que de los intereses de San Sebastián", Sémper ha insistido en que si tiene el "honor" de ser alcalde su "obsesión" serán los donostiarras. "No habrá ningún otro interés, tampoco los de mi partido, por encima de los intereses" de la ciudad, ha reiterado.

De este modo, el candidato popular ha asegurado que "esto es algo que solo puede decir" su partido que, según ha dicho, "nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra trayectoria en Euskadi, hemos dado mucho por esta tierra y nadie nos lo puede negar, podemos ir con la cabeza bien alta.

Por otro lado, Borja Sémper, ha escenificado el problema de aparcamiento en la ciudad con dos coches montados, unos encima de otro, en uno de los enclaves más necesitados, el entorno de Igara, donde diariamente trabajan 2.500 trabajadores para 730 plazas. Además, ha indicado que el problema de aparcamiento se da, además de en Igara, en Zuatzu, con 2.200 trabajadores para 570 plazas en la calle, en el polígono de Belartza y en el de Martutene.

A su juicio, "es compatible compaginar la ampliación de aparcamientos para residentes con la paulatina disminución del uso del vehículo privado en la ciudad". De este modo, ha opinado que la solución "es una buena combinación de aparcamientos disuasorios ubicados en zonas estratégicas conectadas con los distintos medios de transporte público, especialmente la línea de Topo una vez soterrada a su paso por San Sebastián".

Sémper ha defendido la construcción de dos aparcamientos disuasorios y rotatorios en silo de 1.200 plazas, de cuatro plantas, en la zona de la entrada de Igara y bajo el tablero de la variante, entre Loiola y Riberas de Loiola. Se trata de aparcamientos de gran capacidad, diseñados para la rotación, conectados con las estaciones del Topo y Donostibus, junto a estaciones de DBIZI y que permitan aligerar la carga de movilidad por la ciudad y estudiar futuras peatonalizaciones.

Al mismo tiempo, ha planteado aumentar las plazas de aparcamiento en el barrio de Amara de forma temporal hasta el soterramiento de las vías de Euskotren, y también ha insistido en la necesidad de resolver los problemas de aparcamiento que actualmente afectan a Altza.