Alonso (PP) pide el voto para Oyarzábal y advierte de que "Álava es el contrapeso al poder nacionalista" en Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido a los alaveses que en las próximas elecciones forales "se agrupen en torno a la figura de Iñaki Oyarzábal" porque su candidatura "es garantía de estabilidad y de moderación", y ha asegurado este viernes que Álava es "el contrapeso al poder nacionalista en el País Vasco" subrayando la importancia que esto tiene "no solo para el País Vasco sino también para la estabilidad política de España".

Alonso ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de la candidatura de Iñaki Oyarzábal a la diputación foral de Álava en el que también han participado los exdiputados generales de Álava, los 'populares' Ramón Rabanera y Javier de Andrés.

El presidente de los 'populares' vascos ha destacado que uno de los logros de su partido fue "conseguir formar una plataforma política, el PP, que agrupara a todas las fuerzas que antes estaban dispersas y conseguir buscar un espacio de centralidad, de moderación, con valentía, que pudiera llamar a una mayoría social en Álava a cambiar las cosas".

Por ello, ha defendido que "hay que volver a levantar y a unir esa mayoría" y apelar a ello subrayando "lo importantes que somos para el futuro, igual que lo fuimos en el pasado". "¿Qué hubiera pasado en el País Vasco o en España si en el momento de mayor crisis, cuando los nacionalistas plantean el Plan Ibarretxe no hay una mayoría en Álava que les dice que no, que esto no se rompe y que aquí tiene que haber una convivencia?", ha preguntado.

Alonso ha asegurado que "Álava es el contrapeso al poder nacionalista en el País Vasco" y ha destacado la importancia que esto tiene "no solo para el País Vasco sino también para la estabilidad política de España".

En este mismo sentido se ha expresado el candidato del PP a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, quien ha abogado por "forjar acuerdos y tejer complicidades con otras fuerzas políticas, tratando de ir mas allá de las siglas" en la defensa de Álava. "Creo que podemos apelar a una mayoría social de alaveses para que Álava vuelva a ser un freno al radicalismo y vuelva a ser, como lo hizo con Ramón Rabanera con el plan Ibarretxe, un freno a los planes de ruptura con el resto de España", ha indicado.

