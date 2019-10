Alonso cree que el PP ganará al PSOE y asegura que le ofrecerán acuerdos de Estado tras las elecciones

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, se ha mostrado convencido de que su partido puede ganar al PSOE en las próximas elecciones generales, y ha afirmado que ofrecerán acuerdos de Estado a los socialistas tras el 10 de noviembre.

En una entrevista concedida en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Pres, Alonso ha asegurado que está "tranquilo" ante el resultado de los populares en la repetición de los comicios estatales, porque ve que el presidente nacional, Pablo Casado, "ha asentado su liderazgo en los últimos meses". "Se le ha dado una segunda oportunidad y creo que la vamos a aprovechar", ha apuntado.

Tras mostrarse crítico con el CIS, ha acusado a José Félix Tezanos, su presidente, de estar alineado con el PSOE y decirle a Pedro Sánchez "que tenía razón cuando convocó elecciones", pero "otra cosa es lo que le digan los ciudadanos".

En este sentido, ha apuntado que ve al PP con posibilidades de ganar los comicios. "Nos hemos ido acercando, veo al PSOE a la baja. Nosotros nos vemos claramente recuperando las posiciones. Tenemos una posibilidad de ganar y que haya gente que se decante por agrupar el voto en torno al Partido Popular", ha indicado.

ESTABILIDAD

A su juicio, los populares pueden ser "ganadores" el 10N y eso se puede "transformar en un esfuerzo para dar estabilidad al país" porque "es fundamental para abordar el reto de Cataluña y para tomar decisiones" ante los riesgos económicos. "Existe esa posibilidad de sacar un escaño más que el PSOE", ha remarcado.

Alfonso Alonso ha afirmado que, si llega su partido al Gobierno, tendrá "visión de Estado, ofrecerá grandes pactos, como ha hecho siempre, como ofreció Rajoy al PSOE en su día, como ha ofrecido Pablo Casado a Pedro Sánchez, sin que le haya hecho ni caso".

Alonso ha asegurado que su formación quiere ser la alternativa a Sánchez, "un señor que llegó a la presidencia del Gobierno con los votos de Bildu y de ERC, que tiene ese pecado de origen, un estigma político" porque "debe su carrera política a quienes quieren destruir su nación". "Esos son los que quieren que gane Sánchez", ha apuntado.

Por ello, espera que haya "una evolución al PSOE que le devuelva a la senda de los pactos constitucionales de la que no se debió salir". "Nosotros ofreceremos acuerdos al PSOE al día siguiente de las elecciones, pero nosotros lo que estamos planteando es ganarlas. Nosotros no nos presentamos de comparsas de Pedro Sánchez ni para apoyar su política porque no la compartimos", ha reiterado.

El presidente del PP vasco ha afirmado que sería "un irresponsabilidad" que los populares se presentaran a las elecciones "para encumbrar a Pedro Sánchez". "Hay que decir a España es que hay una alternativa a este desastre de Sánchez que lleva más de un año con un magro resultado en el Gobierno y con una España en problemas", ha subrayado. EUSKADI

Alfonso Alonso cree que ahora hay en Euskadi "un ambiente mucho mejor", más favorable a su partido que en el mes de abril, cuando el PP vasco vivió "sus horas más bajas" y observa "un cambio". Tras reconocer que en la Comunidad Autónoma Vasca su formación sufrió "una especie de desafección de voto" y una dispersión del sufragio, que llevó a que el escaño alavés se lo quedara EH Bildu, ha indicado que la ciudadanía ha aprendido de ello. Por eso, se ha mostrado convencido de que lograrán representación.

Tras señalar que el Partido Popular "es un partido autonomista", ha dicho que, en el caso de Euskadi, es defensor de la singularidad de su autogobierno, "que se apoya en una instituciones forales", que solo existen en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. "Son señas de identidad del PP en el País Vasco, que enterró 26 compañeros durante 40 años", ha indicado, en alusión al terrorismo de ETA.

Por ello, cree que, desde su propia personalidad, se puede "sumar" en un proyecto nacional. "Vino el presidente Casado, ratificó todo eso y nos ha unido más. La estructura está más unida y todos tenemos más ganas de pelear", ha manifestado.

Además, ha recordado que, aunque a algunos les pueda sonar "raro" los Derechos Históricos y puedan tener su "incomprensión fuera del País Vasco", éstos están reconocidos en la Constitución y se refieren "a la protección de las instituciones forales, que hunden su explicación en la historia". "Eso no quiere decir que no tenga derechos el resto de las comunidades de España", ha manifestado.

CATALUÑA

También se ha referido a la complicada situación de Cataluña, y ha mostrado su apoyo a Cayetana Álvarez de Toledo, que está "peleando porque se presenta allí, y hace un mensaje de pedagogía y de la igualdad". "No voy a discutir más con compañeros de partidos", ha indicado.

El dirigente popular ha expresado su 'preocupación" por "la purga" a la que, a su juicio, están siendo sometidos los Mossos d'Esquadra, tras su actuación ante algunos violentos incidentes en las protestas por la sentencia del 'procés', y ha mostrado su respaldo a la Policía autonómica catalana.

Además, ha recordado que los Mossos "se han partido la cara por defender las libertades de todos en la calle y ahora la Generalitat, que debería funcionar como lo que es, como una institución del Estado, está abriendo una purga" para "tomar represalias contra algunos".

"Esto pone más de manifiesto que el Gobierno no puede dejar solos a los Mossos, tiene que garantizar que se les respeta. No puede ser lo que se quiere hacer desde el independentismo catalán. Por tanto, a lo mejor ahora empieza a haber muchos más motivos que antes para tomar el control de los Mossos y garantizar que no se va a perseguir a nadie por hacer su trabajo", ha indicado, para proponer que se sustituya la dirección política de la Policía autonómica catalana.

NACIONALISMO

Alfonso Alonso ha asegurado que las ideas del nacionalismo catalán y el vasco "son las mismas, de supremacismo", y su partido pretende "combatirlas". Además, cree que hay una idea nacionalista, "que es intrínsicamente violenta", al considerar que "la voluntad política puede estar por encima de las leyes, que si ellos forman mayoría en un lugar, las leyes se tienen que adaptar a su voluntad".

"Ellos lo llaman 'principio democrático', pero es lo más antidemocrático que existe, que es el derecho de los nacionalistas a saltarse las leyes porque es mayoría en su comunidad", ha añadido.

No obstante, ha señalado que los nacionalistas vascos, "en esta fase, prefieren que el desgaste lo hagan los catalanes". "Ellos tienen un acuerdo de fondo aquí con Bildu para reventar el Estatuto de Gernika y plantear una estatus nuevo basado en el derecho de autodeterminación. Eso lo van cocinando lentamente, lo están haciendo a puerta cerrada en el Parlamento vasco, pero vamos viendo los textos que presentan", ha apuntado.

En todo caso, ha reconocido que, de momento, "no pisan el acelerador, pero siguen avanzando con ese texto". "Prefieren que, mientras tanto, el desgaste lo hagan los catalanes y luego estar en disposición de recoger algo", ha remarcado.

Según ha explicado, puede que ahora el nacionalismo vasco "actúe con más sagacidad" que cuando Juan José Ibarretxe fue Lehendakari, pero considera que "el problema de fondo es el mismo" que en Cataluña, y eso hace que los populares tengan "extraordinarias dificultades para forjar acuerdos de fondo con el PNV".