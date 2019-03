Alonso (PP) ve a Urkullu "políticamente decepcionante" y "obsesionado con mantener el poder"

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, el dirigente popular indica que el PNV se hace la "víctima" con el Estatuto de Gernika, pero "lo que quiere es sustituirlo por un nuevo estatus con EH Bildu".

Tras afirmar que no vio "ninguna novedad" en la declaración del lehendakari, Iñigo Urkullu como testigo en el juicio al 'procés', Alonso cree que contó cosas conocidas como que "realmente no fue mediador". A su juicio, Carles Puigdemont "utilizó" a Urkullu o "le engañó" porque "al final tiró por la calle de en medio y la gestión terminó fracasando".

Alonso, que reconoce que la relación personal con el lehendakari "es buena", matiza que Urkullu "no quiere cambiar nada solo quiere poder, está obsesionado con mantener el poder pero es incapaz de hacer ninguna reforma de fondo". "En lo personal me llevo muy bien, pero políticamente le encuentro decepcionante", añade.

En este contexto, considera que si el PNV "rompe" con EH Bildu hay sitio para un entendimiento con el PP, aunque advierte de que "lo que no puede pretender Urkullu es estar con ellos y con el PP al mismo tiempo". "Mientras no rompa el acuerdo que tiene con la coalición es imposible. No somos compatibles", incide.

Por otro lado, dice estar "cómodo" con el líder del PP, Pablo Casado, a quien "le defiendo, le apoyo y estoy convencido de que será el próximo presidente del Gobierno".

Además, cree que Vox "no es una alternativa, es un desahogo" y conforme avance la campaña se irá "polarizando el voto", al tiempo que recuerda que ni Ciudadanos ni Vox tienen representación en el Parlamento vasco y cree que "tampoco" van a tenerla en el futuro.

Por último, insiste en que mientras la ponencia de memoria y convivencia del Parlamento vasco "solo sirva para justificar a Batasuna", el PP no acudirá. "Lo que me sorprende es que el PSE siga estando", critica.