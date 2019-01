Alonso dice que PP no cambiará de forma de pensar por Vox y recuerda que se comprometió a apoyar el cambio en Andalucía

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que el PP no cambiará de forma de pensar por las exigencias de Vox y ha recordado a la formación dirigida por Santiago Abascal que se comprometió a apoyar el cambio en Andalucía. Además, ha afirmado que los populares harán "una oposición dura a la vía soberanista" en Euskadi y cree que la foto de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acredita que el PSE-EE se ha "plegado a blanquear a la izquierda abertzale".

En una entrevista concedida a la Cope, Alonso ha considerado que "hay una posibilidad de cambio en Andalucía", tras el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, y cree que ahora es responsabilidad de Vox "apoyar o no el cambio".

En todo caso, ha recordado que es algo a lo que el partido de Abascal se "comprometió", y ha advertido de que el PP no cambiará su "manera de pensar" por sus exigencias. "No pueden forzar a los demás a determinadas cesiones políticas", ha añadido.

PNV

El presidente del PP vasco ha señalado que el PNV "tiene una expectativa de sacar algo ante la debilidad de Sánchez con Cataluña", y ha apuntado que su partido "lidera una alternativa fuerte ante un PSOE que se descarta como alternativa al nacionalismo".

Alfonso Alonso ha manifestado que el acuerdo entre los jeltzales y EH Bildu "por una vía soberanista", en alusión a la propuesta sobre nuevo estatus para Euskadi, "hizo saltar por los aires" los consensos con el PP vasco.

En este sentido, ha apuntado que los populares no darán "un cheque en blanco al PNV" en el Parlamento Vasco y harán "una oposición dura a la vía soberanista". No obstante, ha precisado que serán "responsables en no perjudicar a los vascos".

FOTO MENDIA-OTEGI

También se ha referido a la foto del reportaje navideño para un diario vasco en la que la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, apareció con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez. A su juicio, esta imagen "acredita" que los socialistas "se han plegado a blanquear a la izquierda abertzale".

Por último, ha aludido al caso de las irregularidades en las OPE de Osakidetza, para considerar que en el Servicio Vasco de Salud "se han asumido responsabilidades ante el fraude". "Les vamos a dar tiempo y están haciendo su trabajo, pero vamos a estar vigilantes. Si el nuevo equipo no es capaz de cambiar las cosas, no descartamos que el Parlamento pueda intervenir", ha concluido.