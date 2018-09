Alonso advierte a Urkullu que no puede hacer política con EH Bildu y pretender que el PP "se la vote"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha augurado "dos años malos" en la política vasca y ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no puede hacer política con EH Bildu y pretender que el PP "se la vote". Además, ha asegurado que él trata de "superar las cosas", aunque el PNV "no se haya portado exactamente bien con el PP y haya tratado de aislarlo y acorralarlo cada vez que ha tenido ocasión".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Alonso ha dicho que, primero, el Ejecutivo de Urkullu tendrá que explicar qué quiere hacer estos dos próximos años que quedan de legislatura y "por qué está acordando con Bildu".

"Lo que no puede pretender es hacer la política de Bildu y que se la vote el PP, eso es lo que no puede ser. O tratar de hacer reformas sociales con la aquiescencia de Podemos y que a nosotros nos guste. No nos van a gustar, nosotros vamos a hacer política", ha añadido. Por ello, ha señalado que esperarán a ver cuál es el contenido de esas políticas que pretende llevar adelante el lehendakari.

En este sentido, ha asegurado que él trata de "superar las cosas", después de que el PNV "no se haya portado exactamente bien con el PP a lo largo del último año, ha tratado de aislarlo y acorralarlo cada vez que ha tenido ocasión, y diseña sus políticas en dirección diametral" de lo que los populares pretenden.

"En esas circunstancias, ellos no se están acercando a nosotros, están rompiendo los puentes con nosotros, y yo creo que es buen momento para que el lehendakari nos explique por qué y cuál es la alternativa que él tiene", ha indicado.

En todo caso, ha asegurado que él sigue hablando con Iñigo Urkullu, pero el líder del PP "constata cuál es la nueva situación". "Pero no nos hemos dejado de hablar ni cosas así", ha aclarado.

Además, ha asegurado que continúan colaborando "en cuestiones en las que es importante colaborar". "Pero, a partir de ahí, creo que es el escenario político es completamente distinto y ellos tienen que ser consecuentes. Aquí no se puede hacer una cosa y la contraria, y pretender que todo salga gratis", ha manifestado.

Según ha apuntado, él pretende que la política vasca "siga discurriendo por cauces civilizados y con educación", a pesar de "lo que ha cambiado" el panorama en los últimos meses. "A lo largo de la legislatura ha habido dos años que son buenos porque ha habido dos años de colaboración", en alusión al PP, aunque "no ha acometido reformas".

DOS AÑOS MALOS

No obstante, ha apuntado que le da la impresión de que vienen "dos años malos". "Ha habido dos factores que han revolucionado la situación política: por un lado, que se ha formado una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados que ha hecho presidente a Pedro Sánchez", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que la mayoría que respaldó a Sánchez "tiene el reto de dotar de alguna estabilidad al Gobierno" del PSOE, "que es débil, con contradicciones y que es sorprendente que haya logrado sobrevivir cien días". "Tiene que estar contento por eso", ha aseverado.

Además, ha explicado que "habrá que ver si esa nueva mayoría", en la que están involucrados PNV, EH Bildu y el PP "da estabilidad también en el País Vasco".

En segundo lugar, ha apuntado que "hay un giro que va en contra de lo prometido el lehendakari" al pactar con EH Bildu un acuerdo "cerradamente soberanista" sobre las bases del nuevo Estatuto, "basado en el derecho de autodeterminación" y, por tanto, "se incumple la voluntad de que hubiera un acuerdo transversal, abierto y respetuoso con la legalidad".