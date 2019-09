Amann and The Wayward Sons presenta este viernes en el Antzoki de Bilbao su nuevo álbum, "Drive Home"

Según han informado fuentes de la organización, la actuación se celebra tras la participación de la banda en el BBK Music Legends Festival 2019, en el que participaron grupos como Ben Harper&The Innocent Criminals, The Beach Boys, Little Steven and The Disciples of Soul o Suzanne Vega, entre otros.

"Drive Home" fue grabado en diciembre del pasado año en los estudios 'Tío Pete' de Urduliz, en Bizkaia, tras concluir la presentación de su anterior álbum. El nuevo trabajo se ha grabado en directo y ha incorporado nueva instrumentación, como el banjo y el piano vintage.

En su nuevo trabajo, Amann & The Wayward Sons pretenden mostrar "la esencia del rock americano" con once canciones "enérgicas y dinámicas" y con "cierto aire cinematográfico", que abordan "historias de perdedores, héroes verdaderos, el desamor o la injusticia social".

Con la actuación en Bilbao, Amann & The Wayward Sons inicia la gira de presentación de "Drive Home", que proseguirá el 14 de septiembre en la Sala Planta Baja de Granada y, un día después, en Fun House (Madrid).