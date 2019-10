Amaya Fernández, 'número dos' del PP vasco: "Las formas son diferentes, pero el objetivo del PNV puede parecerse mucho al del independentismo catalán"

En la "sala de maitines" de la sede central del PP vasco, en Bilbao, un solitario cenicero en un lugar donde no se puede fumar aguarda la llegada de la secretaria general y portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, Amaya Fernández (Barakaldo, 1976). Llega a la entrevista acompañada de una tabla con datos y con ganas de remarcar que los problemas internos han quedado a un lado. Reconoce que "el peor momento del partido" fueron las generales de abril y que la repetición es una oportunidad para remontar el vuelo pero siempre desde la "moderación". Alerta también de que el PNV está mirando más de lo debido a Cataluña y menos de lo debido a la economía e industria. Quedan lejos los tiempos en que el PP era el socio presupuestario del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Mientras se desarrolla la entrevista, el ataúd de Francisco Franco volaba del Valle de los Caídos a Mingorrubio.

Por arrancar con la actualidad, ¿qué valoración hace de la exhumación de Franco? ¿Considera que es algo histórico para la democracia española?

A mí nadie me va a encontrar nunca en la defensa de un dictador ni de quienes lo enaltecen. Pero sí creo que la forma de abordar la etapa más negra de nuestra historia -y así considero que fue la Guerra Civil y posteriormente la dictadura- no es con la improvisación con la que, a mi juicio, la ha abordado el PSOE. Creo que se tenía que haber abordado en el Congreso desde el consenso. Estoy absolutamente segura de que como a día de hoy no hay ningún partido que justifique el franquismo, ese consenso habría sido posible.

¿Y qué le parece la aparición del golpista Antonio Tejero?

Me genera un profundo rechazo cualquier símbolo que esté relacionado con la etapa preconstitucional.

El PP tocó fondo en las generales de abril en Euskadi. Se quedó sin la representación en el Congreso y, por supuesto, en el Senado. ¿Estas elecciones que vienen el 10 de noviembre son un punto de inflexión?

Abril representó el peor momento del partido. Había dos formas de afrontarlo: o quedarse de brazos cruzados y esperar o asumir la responsabilidad y ponernos manos a la obra. Hicimos lo segundo. Convocamos una convención en septiembre, una convención de la que yo creo que el PP vasco salió fortalecido como casa común del constitucionalismo y como alternativa al proyecto nacionalista. Los mejores momentos de nuestro partido están por venir. Creo que el 10 de noviembre, sí, puede representar ese punto de inflexión.

Citaba la convención y en ella se trató de acentuar un perfil propio del PP vasco. ¿Cómo se compatibiliza eso con que sea Génova quien haya impuesto las tres candidaturas en estas elecciones generales?

Que el PP vasco tiene acento propio es indudable, porque tenemos una arquitectura legislativa e institucional que es específica y singular y que tienen su reflejo en la Constitución y en el Estatuto y su expresión en los derechos históricos, en las instituciones propias y en la foralidad. Tener acento propio no quiere decir que Euskadi sea mejor que otras comunidades autónomas, pero es diferente porque ése es el reflejo que tuvimos en la Constitución y en el Estatuto. Una disposición adicional primera de la Constitución lo dice muy claro: se ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y, por tanto, defender el acento propio es defender la Constitución y el Estatuto.

…

La dirección nacional tomó la decisión sobre los nombres de los candidatos en las próximas elecciones generales, pero yo creo que el debate se acaba cuando son designados y creo que la ciudadanía vasca espera un PP vasco que defienda los intereses de vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses en Euskadi y en Madrid. Sería imperdonable que hoy nos enredemos en hablar de nombres o de cuestiones internas. Creo que la ciudadanía nos pide que hablemos de ellos y de sus problemas.

¿Pero es Beatriz Fanjul la mejor candidata para Bizkaia?

Pues mire, creo que una vez que están designados los candidatos siempre son los mejores. Me voy a dedicar durante lo que queda de campaña electoral a hablar del proyecto y a hablar de la necesidad de fortalecer el constitucionalismo y el papel del PP vasco también en el Congreso de los Diputados como defensor de los intereses de los vascos. Eso es lo que los candidatos, si salen elegidos, van a hacer: defender los intereses de vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses.

Reformulo: ¿propuso el PP vasco para Bizkaia otra candidatura que no fuera la de Beatriz Fanjul?

Entiendo de verdad que se me pregunte una y otra vez por esta cuestión, pero creo que mi responsabilidad como secretaria general del partido es hablar de lo que le importa a la gente, hablar de los ciudadanos. Creo que cuando los ciudadanos ven que nos perdemos en los temas internos, eso siempre termina teniendo un reproche electoral.

En estos últimos días hemos visto a Jaime Mayor Oreja y a Rosa Díez muy cercanos a Fanjul. ¿Ayuda que aparezcan estas personas a transmitir ese mismo mensaje de moderación que mencionaba?

Bueno, ya los había visto participando en otros actos de partido. Nada nuevo. Lo que está claro es que los vascos ya reconocen cuál es la posición que tiene el PP vasco, una alternativa de moderación, de utilidad y de centralidad, una alternativa constitucional y liberal. Y en estas elecciones vamos con ese proyecto y ése es el proyecto que vamos a explicar durante toda la campaña, más allá de que un día los candidatos coincidan con una u otra persona.

Si la candidata se hace un vídeo con Jaime Mayor Oreja, quizás el votante se puede confundir…

Bueno, a mí me parece un vídeo bastante intrascendente.

En Gipuzkoa el candidato es Íñigo Arcauz. ¿Por qué no está haciendo campaña con él el líder del partido allí, Borja Sémper?

Tampoco he visto a la presidenta de Bizkaia iniciar la campaña. No ha empezado.

En Álava sí se están haciendo actos con Mari Mar Blanco.

Cada territorio tiene una forma o una estrategia de abordar las próximas elecciones generales. Pero, vamos, no veo en este tema o esta cuestión diferencias de tipo interno. Estoy segura de que todos vamos a arrancar con fuerza el próximo día 31 con la vista puesta en recuperar los escaños en Álava y en Bizkaia.

El PP vasco está criticando con rotundidad la posición de Iñigo Urkullu después de la publicación de la sentencia.

Parece que el PNV se ha hecho amigo de la ilegalidad y está utilizando las instituciones vascas para promover la idea de que el cumplimiento de la ley es optativo. Cuando Urkullu muestra cercanía con los condenados, lo que hace -a mi juicio- es repetir la idea que el PNV ha venido esbozando en el último año y medio, la de que el principio de legalidad está sometido a una especie de principio democrático. Cuando hacen eso, se alejan de la mayoría social moderada en Euskadi, que defiende el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y creo que el ‘procés’ le está quitando la careta tanto al PNV como el señor Urkullu.

A Urkullu se le atribuye una imagen de moderación en el resto de España y en Cataluña ha ejercido también de mediador. ¿Realmente cree el PP que Urkullu, como decía, es amigo de la ilegalidad y que llevaría a Euskadi hasta el punto al que ha llegado Cataluña?

El PNV y Urkullu están manteniendo un discurso que es peligroso. Es peligroso mostrar cercanía o connivencia con los condenados por el ‘procés’, porque los condenados lo están por haber incumplido la ley. Creo que la responsabilidad de un gobernante está en defender en una sociedad que además es moderada, como es la vasca, el cumplimiento de la legalidad.

¿Pero cree el PP que Urkullu es capaz de llegar al estadio al que ha llegado Cataluña?

Pues mire, yo he visto en el Parlamento Vasco a PNV y EH Bildu votando a favor de las bases que presentaron para la reformulación del actual Estatuto de Gernika. Y en esas bases se abogaba por el derecho de autodeterminación y por una doble condición de vascos, unos nacionales y otros que sólo tendrían la vecindad administrativa. Y, ante eso, Urkullu levantó la mano a favor. Comprendo que las declaraciones de Urkullu no son exactamente iguales que las que hace Quim Torra, pero a mí me parece que a los políticos, además de por las declaraciones, hay que medirlos por sus hechos en el Parlamento Vasco. Ha ocurrido que Urkullu ha avalado la decisión de su partido de presentar unas bases en la ponencia de autogobierno acordadas con EH Bildu en las que se preconiza ese derecho de autodeterminación y esa doble condición de vascos. Y creo que, en la medida en la que se conducen por la radicalidad, se alejan de lo que pensamos la mayoría moderada de este país.

¿Cómo intuye entonces que acabará ese proceso de reforma del Estatuto? [Los expertos designados por los partidos deben entregar un texto articulado antes del 30 de noviembre]

Creo que las formas probablemente van a ser diferentes de las que hemos podido ver en el ‘procés’ de Cataluña, pero el objetivo por el que va a votar el PNV puede parecerse mucho al del independentismo catalán.

¿Cómo podría explicarle la secretaria general del PP vasco a alguien de Madrid, pongamos por ejemplo a Cayetana Álvarez de Toledo, que en el Parlamento Vasco se adoptan algunos acuerdos con EH Bildu?

No son pactos o acuerdos, son coincidencias de votos. La última ocasión, si no me falla la memoria, en la que ha coincidido el voto de las dos formaciones políticas es para devolver los derechos que tenían los docentes…

Bueno, hace dos semanas se aprobó con los votos de PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos el dictamen de la comisión de investigación del fraude de los comedores escolares.

Evidentemente. Nosotros en Euskadi estamos para defender los intereses de los vascos. Pero con la misma fortaleza decimos que no nos sentamos a hablar con partidos que no condenan el terrorismo y que nosotros no tenemos ningún acuerdo político en Euskadi con ellos. Con relación a la persona por la que usted me pregunta, lo que creo es que todo-todo-todo el PP a nivel nacional –y creo que el conjunto de la sociedad española- no tiene ninguna duda del compromiso y del sacrificio de todos los miembros del PP vasco.

¿Con esa persona por la que le he preguntado está todo arreglado después del encontronazo de septiembre?

Al final, los partidos políticos muchas veces somos como las familias. Hay roces. Pero ese roce quedó solventado y, como en las mejores familias, se pasa página.

Por lo que se está viendo en las últimas horas, parece que no hay ninguna opción de que el PP vuelva a apoyar los presupuestos presentados para 2020 por el Gobierno del PNV y del PSE-EE.

El PNV se ha encargado de volar todos los puentes que había de posible acuerdo con el PP vasco. Andoni Ortuzar y e Idoia Mendia van a tener que explicar a los vascos por qué se han negado a abordar una reforma fiscal, que es la condición que el PP vasco está poniendo encima de la mesa para beneficiar a las clases medias y a las clases trabajadoras. Parece que el PNV está a favor de la reforma fiscal, pero sólo cuando es para una minoría, como vimos con el decreto fiscal de Bizkaia en el que se bajaban los impuestos, pero sólo para una minoría privilegiada. Nosotros estamos hablando de una reforma fiscal que sea extensiva a la clase media y trabajadora. Hay agua en la piscina. Estamos batiendo récords de recaudación este último año. Llevamos muchos años ya en una situación de recuperación económica y de recuperación de la recaudación. Es evidente que hay recursos económicos y nosotros creemos que hay que devolvérselos a las clases medias y trabajadoras. Estoy absolutamente convencida de que si no hacemos esta reforma fiscal va a ser muy difícil recuperar sectores estratégicos que están atravesando por un momento muy complicado en Euskadi, como la industria y el emprendimiento.

¿Dan los números para que Euskadi recaude 1.000 millones menos, que es la consecuencia de su reforma fiscal?

Hemos planteado una reforma fiscal que se llevaría a cabo en dos años, en dos ejercicios. La necesitamos porque es el principal instrumento que tenemos para hacer de Euskadi otra vez un territorio competitivo. Al PNV le estoy oyendo hablar sólo de bajar impuestos a los ricos y nosotros de bajárselos también a las clases medias y trabajadoras. El presupuesto que acaba de presentar el Gobierno supone 300 millones de euros más de gasto efectivo que el último presupuesto que presentaron y no se aprobó y 600 millones de euros más que el presupuesto prorrogado. Es evidente que hay margen para abordar una reforma fiscal en Euskadi como se ha abordado en territorio común. ¡Es que somos la única zona de España en la que no hemos afrontado después de 2013 una reforma fiscal en forma de bajada de impuestos! Euskadi es la segunda comunidad autónoma que tiene una peor evolución en el empleo -sólo hay otra que está peor, Andalucía- y Bizkaia es el territorio histórico que está lastrando los resultados en industria y en empleo del conjunto de Euskadi. En el 'ranking' de provincias españolas con menos desempleo, Bizkaia ocupa el puesto 19. Para recuperar la pujanza en el sector industrial y ser nuevamente un territorio atractivo, hay que afrontar una reforma fiscal. Si no nos reactivamos económicamente en el medio y largo plazo, con la tasa envejecimiento de población que tenemos, va a ser muy difícil sostener el Estado del bienestar.

El PNV sí que planteó cambios fiscales para beneficiar al Athletic, por ejemplo.

Sí, lo que decía, a una minoría privilegiada. No me niego a debatir sobre esas propuestas, pero me niego a debatir sólo sobre esas propuestas. Cuando se mira la recaudación del territorio, el grueso, como es natural, está en la clase media y la clase trabajadora. En 2013 pedimos el esfuerzo al grueso de la población y no puede ser que cuando el PNV afronta una reforma fiscal sólo se acuerde de los privilegiados y, además, de forma dudosamente legal. Ello le ha llevado a tener que retirar el decretazo fiscal y a tener que tramitar ahora la normativa a través de las Juntas Generales. Este jueves el diputado general, Unai Rementeria, está en Londres y está vendiendo Bizkaia como un territorio que tiene estabilidad política. Pero es que a los inversores también les interesa la seguridad jurídica y no que las propuestas se retiren un mes después y ya veremos cómo queda el trámite ahora.

Usted suele criticar que la parálisis del proyecto de la Torre Bizkaia es un síntoma de la situación política del territorio.

Tenemos un Gobierno foral que no es capaz de asumir y de reconocer el diagnóstico que tiene el territorio. Hemos sido siempre un referente en materia industrial y lo que tenemos ahora es una crisis industrial en Bizkaia de primer orden. Siempre hemos sido reconocidos como un territorio que ha liderado las tasas de emprendimiento en el conjunto del país y ahora estamos por debajo de la media. En Bizkaia se asimila mucho el efecto de la Torre Bizkaia con el efecto Guggenheim. Pero cuando se hizo el Guggenheim en España sólo teníamos el de Bilbao, mientras que centros internacionales de emprendimiento hay en muchas ciudades españolas. Para ser atractivos y que Bizkaia remonte tenemos que derribar muros idiomáticos, tener una fiscalidad que sea atractiva, ser una sociedad abierta y tener un Gobierno que sea abierto. El nacionalismo y la apertura son contradictorios. Año a año estamos cediendo espacios a otros territorios y comunidades autónomas que nos están adelantando. El Concierto Económico es una magnífica herramienta para ser competitivos, pero llevamos utilizando el Concierto Económico desde 2013 única y exclusivamente con afán recaudatorio y no pensando en hacer de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa territorios competitivos.

Y con respecto a esa crisis industrial que alega, teniendo en cuenta también la huelga del metal o una Margen Izquierda con tasas de paro altas, ¿qué medidas concretas propone el PP?

La mancha de aceite que se inició en la Margen Izquierda se va extendiendo al resto del territorio. Podríamos hablar prácticamente en parecidos términos del valle de Arratia. En dos meses podemos ver liquidada también la empresa Araluce. Nosotros hemos defendido la necesidad de que haya un Departamento foral de Industria. Si tú eres un territorio eminentemente industrial y tienes competencias compartidas con otras instituciones en materia industrial, tienes que tener un Departamento de Industria. La respuesta del Gobierno de PNV y PSE-EE fue que no, que no era necesario. Tiene que estar dotado de recursos y trabajar de manera transversal con el Departamento de Empleo e Igualdad, con el Departamento de Promoción Económica y con el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. Creemos que en las energías renovables y en la atención al medio ambiente y al medio natural hay camino económico por recorrer. Y en segundo lugar reclamamos una reforma del sistema educativo. No está consiguiendo generar la suficiente oferta de empleo industrial. Hay que asimilarlo a cómo está funcionando, por ejemplo, la formación profesional. Bilbao es la capital vasca que tiene más desempleo. Queremos un Departamento de Industria, un modelo educativo al servicio del sector industrial y, desde luego, un Gobierno capaz de atraer grandes empresas tractoras Y voy a decir algo más. Le echo en cara al Gobierno vasco que haya apostado por Gipuzkoa como territorio industrial en detrimento de Bizkaia. Eso lleva ocurriendo desde hace ya varios lustros.

Otra de los conflictos es la huelga de la concertada. ¿Considera que tiene solución?

Me pregunto cómo es posible que la consejera de Educación pueda seguir aguantando en el cargo cuando se acumulan cursos y cursos escolares con jornadas de huelga y el año pasado se perdió más del 10% de las horas lectivas. Una consejera de Educación tiene la obligación y la responsabilidad de poner fin a este conflicto y tiene la obligación y la responsabilidad de poner recursos económicos encima de la mesa para buscar una solución al problema que se vive en la concertada, igual que hace dos años se hizo con la pública. Tenemos una consejera que lleva de perfil todo este tiempo y a mí me sorprende que se mantenga en el cargo, a pesar de la ineficacia que ha demostrado para resolver esta situación que afecta a la mitad de las familias.