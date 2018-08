Una docena de filmes producidos, dirigidas o ambientados en América Latina compiten por Premio Horizontes en Zinemaldia

Un total de 12 películas producidas, dirigidas o ambientadas en América Latina, competirán por el Premio Horizontes en el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 21 al 29 de septiembre en la capital guipuzcoana.

El filme 'Las herederas' (Marcelo Martinessi), que inaugurará la sección, 'Familia sumergida' (María Alché), 'La noche de 12 años' (Álvaro Brechner), 'Figuras' (Eugenio Canevari), 'Cómprame un revólver' (Julio Hernández Cordón), 'Enigma' (Ignacio Juricic Merillán), 'Sueño Florianópolis' (Ana Katz), 'Ferrugem/Rust' (Aly Muritiba), 'Nuestro tiempo' (Carlos Reygadas), 'Marilyn' (Martín Rodríguez Redondo), 'Los silencios' (Beatriz Seigner) y 'El motoarrebatador '(Agustín Toscano) componen la selección de Horizontes Latinos de este año.

María Alché (Buenos Aires, 1983) protagonizó en 2004 'La niña santa', de Lucrecia Martel. Tras dirigir cortometrajes exhibidos y premiados en festivales como Locarno, Rotterdam, BAFICI o Toulouse, 'Familia sumergida', su primer largometraje, fue seleccionado por Cine en Construcción en San Sebastián el año pasado y se proyectó en la sección Cineasti del Presente del reciente Festival de Locarno.

'Ferrugem/Rust', del guionista, productor y director, Aly Muritiba (Mairi, Brasil, 1979) relata una historia de dos compañeros de clase, un viaje escolar y un vídeo compartido, ganó en 2017 el Premio de la Industria Cine en Construcción y este año fue seleccionado en la World Cinema Dramatic Competition de Sundance.

El anterior largometraje de Muritiba, 'Para minha amada morta/To My Beloved' (Cine en Construcción 26), ganó el Global Filmmaking Award en Sundance y fue también proyectado en Horizontes Latinos. La obra de Carlos Reygadas (México, 1971) ha tenido, según los organizadores del Festival donostiarra, "una gran acogida siempre" en festivales internacionales.

De este modo, en 2002 Japón recibió una mención especial en la categoría de óperas primas en Cannes; con 'Stelle Licht' (Luz silenciosa) obtuvo el Premio del Jurado en 2007 en el festival francés; y 'Post Tenebras Lux' recibió el premio al mejor director en 2012 de nuevo en Cannes y fue seleccionado en Horizontes Latinos. Ahora proyectará su última película, 'Nuestro tiempo', que será estrenada en la sección oficial de Venecia.

Álvaro Brechner (Montevideo, 1976) escribió y dirigió en 2009 su primer largometraje, 'Mal día para pescar', presentado en la Semaine de la Critique del Festival de Cannes. El segundo, 'Mr. Kaplan' (2014), fue candidato al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. El proyecto de la tercera, 'La noche de 12 años', recibió una Mención Especial del Foro de Coproducción del Festival en 2015 (bajo el título Memorias del calabozo).

Este largometraje, que describe el macabro experimento que la dictadura militar uruguaya perpetró contra el movimiento guerrillero de los tupamaros, se presentará en la sección Orizzonti del Festival de Venecia.

El primer largometraje de Julio Hernández Cordón (Raleigh, Estados Unidos, 1975), 'Gasolina', mereció el Premio Cine en Construcción de la Industria en 2007 y el Premio Horizontes en 2008. En 2015 compitió en Locarno con Te prometo anarquía y participó en Horizontes Latinos.

'Cómprame un revólve'r, una distopía ambientada en un México en el que las mujeres están desapareciendo, fue presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes. Ana Katz (Buenos Aires, 1975) debutó como directora con 'El juego de la silla' (2002), que participó en Cine en Construcción 2 y obtuvo una mención especial en Made in Spain.

Al año siguiente, en 2003, fue jurado de Nuevos Directores. 'Una novia errante' (2007) ganó el Premio de la Industria de Cine en Construcción y se estrenó en Un Certain Regard de Cannes.

'Los Marziano' formó parte de la Sección Oficial de San Sebastián en 2011 y en 2014 volvió a formar parte de Cine en Construcción con Mi amiga del parque, que obtuvo el Premio del Jurado al mejor guión en Sundance en 2016.

Su último trabajo,' Sueño Florianópolis', recibió en Karlovy Vary el premio Fipresci, el Especial del Jurado y el premio a la Mejor Actriz (Mercedes Morán), que interpreta junto a Gustavo Garzón a un matrimonio que se ha separado pero sigue yéndose de vacaciones junto a sus hijos adolescentes.

Tras participar con sus cortos en Berlín y Venecia, Marcelo Martinessi (Asunción, 1973) compitió en la Berlinale con su primer largometraje, 'Las herederas', que cosechó el Premio Alfred Bauer, que reconoce a la película que abre nuevas perspectivas en el arte cinematográfico, el Oso de Plata a la mejor actriz (Ana Brun) y el Premio Fipresci, entre otros.

En San Sebastián su historia sobre dos mujeres que llevan 30 años viviendo juntas recogerá el Premio Sebastiane Latino en el primer pase de la película, que inaugurará la sección.

El primer largometraje del actor, guionista y director Agustín Toscano (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1981), 'Los dueños', codirigido con Ezequiel Radusky, obtuvo una mención especial de la Semana de la Crítica en 2013. 'El motoarrebatador', su segundo film, en torno a un ladrón que hiere gravemente a una mujer, fue seleccionado en el Foro de Coproducción del Festival en 2015 y se estrenó en la Quincena de Realizadores.

'Marilyn', el primer largometraje de Martín Rodríguez Redondo (Buenos Aires, 1979), fue seleccionado en el Foro de Coproducción en 2014, ganó el Premio de los Distribuidores y Exhibidores Europeos en Cine en Construcción de Toulouse en 2017 y se estrenó en la sección Panorama del pasado Festival de Berlín. Esta película cuenta las vivencias de un peón de campo de 17 años que descubre su sexualidad en un ambiente hostil.

Por otra parte, el cineasta argentino Eugenio Canevari participó con su cortometraje 'Gorila Baila' en Nest. Film Students y 'Paula', su ópera prima, fue seleccionada en Cine en Construcción en 2014 y se estrenó en Nuev@s Director@s, también en el Zinemaldia, en 2015. Su segundo largo, 'Figuras', aborda la historia de una inmigrante argentina en España que sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

OTROS TÍTULOS

Beatriz Seigner debutó tras la cámara en 2009 con 'Bollywood Dream', la primera coproducción entre Brasil e India, que fue seleccionada en más de veinte festivales internacionales. También ha dirigido la película de no ficción 'Between Us, A Secret', coescrita con Walter Salles, que se encuentra en fase de posproducción.

'Los silencios', que ganó el Premio Cine en Construcción 33 y el Premio de los Distribuidores y Exhibidores Europeos y se estrenó en la última Quincena de Realizadores de Cannes, se sitúa en una pequeña isla en mitad de la Amazonia, a la que llega una familia huyendo del conflicto armado colombiano.

'Enigma', procedente de Cine en Construcción de Toulouse, es el primer largometraje de Ignacio Juricic Merillán, que se centra en una mujer que recibe una propuesta de un programa de televisión para que cuente la historia del asesinato de su hija, lo que la enfrentará a su familia y a las versiones que cada uno alberga sobre lo sucedido.

Las ocho primeras y segundas películas de la selección ('Familia sumergida', 'Ferrugem/Rust', 'Las herederas', 'El motoarrebatador', 'Marilyn', 'Figuras', 'Los silencios' y 'Enigma') aspiran también al Premio de la Juventud.