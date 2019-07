Andueza (PSE) aboga por un nuevo Estatuto centrado en conseguir "un mejor autogobierno" y no "más autogobierno"

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha reconocido, en relación a los trabajos que se están desarrollando en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco y la ampliación hasta el próximo 30 de noviembre del plazo para que el grupo de expertos al que se ha encomendado la labor de elaborar el borrador sobre un nuevo estatuto político para Euskadi presente un documento, que, "de momento, parece que no habrá" un nuevo Estatuto en esta legislatura, aunque "están trabajando los expertos".

Según ha destacado, desde el PSE-EE han advertido "siempre" que "el tomar determinados caminos no iba a llevar absolutamente a nada", porque "el único camino que cabe aquí es el del acuerdo y el consenso". "El acuerdo entre diferentes es lo que verdaderamente hace que este país sea má rico, más plural, más diverso, y tenga un clima de convivencia mucho más saludable".

Tras subrayar que un texto de un nuevo Estatuto "en el que se dejan fuera sensibilidades políticas diferentes no nos lleva absolutamente a nada", ha añadido que "repetir errores del pasado tampoco nos llevaría absolutamente a nada". Por ello, ha apelado "al consenso y al acuerdo entre diferentes", así como a "la búsqueda de un acuerdo unánime de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento vasco".

Andueza ha abogado por un nuevo Estatuto "centrado en conseguir un mejor autogobierno" y no en "más autogobierno", ya ha señalado que, "sobre todo, tiene que ser un texto que no sea de los grupos parlamentarios que tenemos representación en el Parlamento", sino que "tiene que ser un texto que la sociedad lo haga y lo sienta suyo". "Que sea su estatuto y no el estatuto de los partidos políticos es un objetivo que tenemos que compartir todos los partidos políticos", ha concluido.