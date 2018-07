Aparece un obús de la Guerra Civil en Álava

Un obús lleno de carga, previsiblemente procedente de los bombardeos de la Guerra Civil, ha aparecido este viernes a las 13.50 horas en una zona de monte del término municipal de Arrazua-Ubarrundia, en Álava, cerca de la carretera A-627. Avisada la Ertzaintza, se han movilizado los artificieros de la base de Iurreta y han procedido a despejar la zona para analizar el explosivo. Finalmente, ha podido ser retirado con seguridad a dependencias policiales sin necesidad de detonarlo en el lugar de los hechos.

El proyectil de 105 milímetros no estalló cuando fue arrojado. Previsiblemente se rompió al chocar contra el suelo, porque no presenta espoleta. Ello ha permitido a la unidad de desactivación de explosivos manipularlo fácilmente y sin riesgos. No obstante, el contenido de su interior obligará aún podría ser inflamable.

Los hallazgos de material semejante no son infrecuentes en esa zona de Álava, escenario de la conocida como Batalla de Villarreal durante la Guerra Civil. La semidesconocida contienda, ocurrida en el otoño de 1936, fue clave en el desarrollo general de la Guerra Civil. Pudo cambiar el devenir de los acontecimientos si el recién constituido Ejército de Euzkadi y los republicanos (15.138 efectivos en dos columnas) no hubiesen chocado contra el improvisado muro nacional (4.107 unidades) que blindó Villarreal de Álava (ahora Legutio). Fue la única ofensiva vasca y la derrota propició un avance franquista que derivó en los más conocidos bombardeos de primeros de 1937, incluido el de Gernika.