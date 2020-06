Aranburu acusa a patronal de "guardarse los beneficios de los últimos años para ellos" y así "no aportar nada" a ERTEs

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha denunciado que la patronal vasca no haya "aportado nada" para complementar los ERTEs a los trabajadores con los salarios más bajos y haya decidido "guardarse los beneficios de los últimos años para ellos".

En declaraciones a Europa Press, la dirigente de LAB se ha referido, de esta manera, al acuerdo alcanzado este jueves entre Gobierno Vasco, CC.OO., UGT y Confebask, por el que el Ejecutivo autónomo complementará con 100 o 150 euros, dependiendo de la jornada, el salario de los trabajadores en ERTE que sea inferior a 20.000 euros.

La dirigente sindical ha asegurado que una de las cosas que ha dejado al descubierto esta pandemia es que "el modelo de relaciones laborales basado en la precariedad es muy frágil".

"Tan pronto como llegó la crisis se destruyeron miles de puestos de trabajo, la mayor parte de ellos eventuales, un 89%, y esta situación ha golpeado de forma especial a jóvenes y mujeres", ha apuntado.

Garbiñe Aranburu ha denunciado que la "dualización" que se da en el mundo del trabajo ha creado "un gran conjunto" de trabajadores que el sistema "utiliza cuando los necesita y las desecha cuando no le hacen falta".

TRABAJADORES EN ERTE

Junto a ello, ha advertido de la situación de miles de trabajadores que están en ERTE, muchos de los cuales "tienen el empleo en riesgo".En este contexto, cree que el acuerdo alcanzado por Gobierno Vasco, CC.OO. y UGT, Confebask para complementar los salarios a los trabajadores con salarios bajos que están en ERTE "se queda muy corto".

"Debido a los límites que establece no será para todos los trabajadores, porque la cantidad que se complementa es muy reducida y, lo que es más importante, porque no se ponen límites a la destrucción de empleo", ha añadido.

Además, ha afirmado que LAB rechaza cómo se va a financiar porque será "únicamente con dinero público, esto es, con dinero de todos los trabajadores". "La patronal no va a aportar nada, se guardan los beneficios obtenidos en los últimos años para ellos", ha agregado.

Aranburu ha manifestado que, para LAB, solucionar el problema del empleo es "prioritario" y, por ello, propone un plan de empleo integral y han hecho llegar sendas propuestas a los gobiernos vasco y navarro y también a las patronales Confebask y CEN.

La dirigente sindical ha recordado que, entre los puntos de esta propuesta, están complementar los ERTEs y medidas para garantizar el empleo cuando finalicen "con el compromiso de no realizar despidos".

Además, incluye medidas para mejorar la situación de los trabajadores con contrato temporal y una garantía de ingresos de 1.200 euros a los trabajadores que hayan quedado o puedan quedar en situación de desempleo.

En relación a la precariedad, Aranburu considera necesario un salario mínimo de 1.200 euros, una jornada semanal de 35 horas como máximo y 20 como mínimo, además de medidas para hacer frente a la brecha salarial.

Aranburu también ha exigido el cumplimiento del acuerdo firmado en Madrid por PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral y ha recordado que la de 2012 "otorgó unilateralidad a la patronal para facilitar los despidos y convertirlos casi en gratuitos".

"Ha quedado claro que tanto patronal como gobiernos no quieren dar una solución al problema del empleo. En Euskadi han firmado el acuerdo con la minoría sindical que no tiene legitimidad para ello y en Navarra lo han trabajado en la Mesa de Diálogo Social, pero no quieren hablar sobre la propuesta de LAB que supondría la solución del problema del empleo, ha concluido.