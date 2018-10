Ararteko pide a Lanbide que "revise" la retirada de ayudas a una familia formada por bisabuela, abuela, madre e hija

El Ararteko ha recomendado a Lanbide que "revise" la resolución por la que suspende y extingue las prestaciones económicas que concedía a una unidad convivencial de mujeres en exclusión social formada por bisabuela, abuela, madre e hija.

Lanbide argumenta la retirada de estas prestaciones en el hecho de que las beneficiarias "no presentaron en el plazo estipulado la documentación que se les había requerido". No obstante, el Ararteko recuerda que la reclamante acudió hasta en cuatro ocasiones a las oficinas del Servicio Vasco de Empleo para presentar la documentación que poseía o para justificar por qué no la tenía en ese momento.

El Defensor del Pueblo Vasco ha emitido esta resolución en respuesta a la petición de una ciudadana, que solicitó su intervención al estar en desacuerdo con la decisión del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide de suspenderle la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), según ha informado el propio Ararteko en un comunicado.

La reclamante forma parte de una unidad de convivencia compuesta por cuatro generaciones de mujeres en exclusión social (bisabuela, abuela, madre e hija), a las que se les interrumpió el abono de las prestaciones de RGI y PCV, que eran su única fuente de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, en junio 2016.

En agosto de 2016, Lanbide inició una revisión de las prestaciones y remitió una notificación a la promotora de la queja, solicitándole documentación.

Entre los documentos solicitados a la reclamante se encontraban certificados de estado civil, de bienes en origen, de pensiones contributivas, certificados bancarios de estado de las cuentas de todas las personas miembros de la unidad convivencial, declaración jurada de ingresos, documentación laboral, documento identificativo y DARDE (tarjeta de demandante de empleo).

Tras recibir el requerimiento de documentación por parte de Lanbide, la promotora de la queja acudió hasta en cuatro ocasiones a la oficina de referencia del Servicio Vasco de Empleo para presentar la documentación que obraba en su poder en ese momento o para justificar por qué no la tenía en tiempo y forma.

DNI PERDIDO

La primera vez acudió con el pasaporte, al haber perdido su DNI recientemente, y la persona que le atendió le dijo que sin el DNI o un certificado de la Policía no iba a aceptarle la documentación que llevaba.

En su segunda visita, acudió con el certificado de la Policía, pero sin el pasaporte, y tampoco le cogieron la documentación. La tercera vez llevó el pasaporte, el certificado de la Policía y la fotocopia del DNI. En esta ocasión no le aceptaron la documentación, por no llevar el DNI original.

Ante las dificultades que encontraba, la reclamante acudió a su trabajadora social, que le sugirió concertar una nueva cita en Lanbide. En aquella ocasión pudo entregar toda la documentación con la que contaba en ese momento. A pesar de ello, Lanbide mantuvo la suspensión de su derecho a las prestaciones, por "no presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido".

VOLUNTAD DE COLABORAR

El Ararteko considera, no obstante, que ha quedado acreditado que la reclamante ha demostrado su voluntad de colaborar con la administración "en todo momento", y que también se han demostrado "las dificultades que tuvo en el proceso para ser informada debidamente por Lanbide y responder a la demanda en tiempo y forma".

El Defensor del Pueblo considera, por tanto, que "no hay un incumplimiento de la legalidad", y que la decisión de Lanbide es "de especial gravedad" en las circunstancias concretas de la promotora de la queja, ya que se trata de una unidad convivencial en situación de "exclusión social y alta vulnerabilidad".

La unidad convivencial afectada por la retirada de las prestaciones está formada por cuatro mujeres de distintas edades y generaciones, precisamente uno de los perfiles destacados por Lanbide como más afectados por la pobreza, en uno de sus diagnósticos realizados en 2017.