La serie 'Arde Madrid' de Paco León y Anna R. Costa podrá verse en el velódromo durante el Festival de San Sebastián

La serie 'Arde Madrid' de Paco León y Anna R. Costa podrá verse en el velódromo Antonio Elorza durante la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. También se visionará 'Dilili à Paris' y 'Ni distintos ni diferentes: Campeones' y 'Smallfoot'.

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia han informado de que el velódromo Antonio Elorza, una sala de cine con capacidad para más de 3.000 personas, acogerá la presentación la serie completa de 'Arde Madrid', creada por Paco León y Anna R. Costa.

También se proyectarán 'Dilili à Paris/Dilili in Paris', el regreso de Michel Ocelot 20 años después de la creación de la saga 'Kirikú'; una doble sesión con la película española 'Campeones' de Javier Fesser y el documental sobre el filme 'Ni distintos ni diferentes: Campeones'; y 'Smallfoot', la película de animación que da una vuelta al mito del Yeti, dirigida por Karey Kirkpatrick.

La serie 'Arde Madrid' parte de una anécdota real sucedida en 1961 cuando Ava Gardner se convirtió en la vecina del piso de arriba del expresidente argentino Juan Domingo Perón en la capital española.

La historia, protagonizada por Paco León, que también la dirige, Inma Cuesta, Debi Mazar, Anna Castillo y Julián Villagrán, se cuenta desde el punto de vista del servicio doméstico de la actriz estadounidense y se mueve entre los registros de la comedia y del thriller.

Por otro lado, veinte años después de la célebre 'Kirikou et la sorcière' (Kirikú y la bruja, 1998), que ganó el premio al mejor largometraje en el Festival de Annecy y cuyo éxito contribuyó a proyectar la industria de la animación francesa y europea, y tras las secuelas 'Kirikou et les bêtes sauvages' (Kirikú y las bestias salvajes) (2005) y 'Kirikou et les hommes et les femmes' (Kirikú y los hombres y las mujeres, 2012), Michel Ocelot (Villefranche-sur-Mer, Francia, 1943) presentará en San Sebastián 'Dilili à Paris'.

Esta película cuenta la historia de una niña procedente de Nueva Caledonia que investiga los secuestros de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque.

El Velódromo acogerá, asimismo, una sesión doble con la película de Javier Fesser 'Campeones' y el documental 'Ni distintos ni diferentes: campeones', protagonizado por los personajes reales de la película y dirigido y producido por Álvaro Longoria.

SMALLFOOT

Por último, se proyectará 'Smallfoot', una película de animación para todas las edades, con música original y "un reparto lleno de estrellas" que, según los organizadores del Festival, "da una vuelta a la leyenda cuando un yeti joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía, un ser humano".

Dirigida por Karey Kirkpatrick ('Over the Hedge/Vecinos Invasores'), a partir de un guión de Kirkpatrick y Clare Sera, esta historia está escrita por John Requa, Glenn Ficarra y el propio director y basada en el libro 'Yeti Tracks' de Sergio Pablos. Pablos fue el responsable de la idea original de 'Despicable Me' (Gru, mi villano favorito, Velódromo 2010).

'Smallfoot' está producida por Bonne Radford, Ficarra y Requa y en el reparto original de voces en lengua inglesa incluye a Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Danny DeVito, Gina Rodriguez, Yara Shahidi, Ely Henry y Jimmy Tatro.