Arriola denuncia que "flaco favor" hace a la convivencia que EH Bildu "no sea capaz de decir que matar estuvo mal"

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola (PSE-EE), ha coincidido con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su deseo de que la Ponencia de Memoria del Parlamento vasco logre "avances", aunque ha advertido de que el hecho de que EH Bildu "no sea capaz" de decir que el terrorismo de ETA "estuvo mal" hace un "flaco favor" a la labor de este foro y a la convivencia.

Arriola, que ha visitado una exposición en Vitoria-Gasteiz, se ha referido de esta forma, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, a la situación en la que se encuentra la Ponencia de Memoria y Convivencia de la Cámara.

Este foro, que en los últimos meses no ha logrado acuerdo significativo alguno, volvió a reunirse este pasado lunes, después de permanecer inactivo desde diciembre. En este encuentro tampoco se registraron avances, y se evidenciaron las diferencias que mantienen en este ámbito el PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en el Ejecutivo vasco y en el resto de las principales instituciones de Euskadi.

El consejero de Medio Ambiente, uno de los tres representantes del PSE en el Gobierno Vasco, ha coincidido, al menos en parte, con el mensaje lanzado este pasado lunes por el lehendakari sobre la Ponencia, en el que el lehendakari expresó su deseo de que este foro logre "avances" y de que sus trabajos resulten "efectivos".

"CONSENSOS BÁSICOS"

"Todos deseamos que se logren avances y que se llegue a consensos básicos. Estamos hablando de construir el futuro para que todos podamos convivir en paz", ha afirmado Arriola.

El consejero ha explicado que, para lograr ese objetivo, "es necesario que todos reconozcamos errores y las cosas que se hicieron mal en el pasado". Por ese motivo, ha lamentado que EH Bildu "no sea capaz de decir que matar estuvo mal, que la violencia ejercida por ETA estuvo mal".

Arriola ha advertido de que para construir un futuro de convivencia "con bases sólidas", es necesario que "todos partamos del reconocimiento de lo que se hizo mal, de que matar estuvo mal". "Esto hay que decirlo claramente, y lo tiene que decir también EH Bildu; porque si no construirmos el fututo con cimientos sólidos, corremos el riesgo de que la historia se repita", ha avisado.

Respecto a la posibilidad de reconducir las diferencias entre el PNV y el PSE en el seno de la Ponencia de Memoria, ha asegurado que lo que ocurra en este grupo de trabajo es "responsabilidad de todos".

No obstante, ha reiterado que "flaco favor hacemos a la convivencia futura si no partimos de esa base sólida que permita que podamos convivir juntos en paz, reconociendo lo que estuvo mal para que no se repita en el futuro".