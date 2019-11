Asociación Guipuzcoana de Diabetes organiza actividades en el Territorio para concienciar sobre esta enfermedad

Las actividades se organizan en torno al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este jueves, y que este año lleva por lema "la Diabetes concierne a cada familia", con el fin de aumentar la concienciación sobre el impacto que la enfermedad tiene sobre la familia y para "promocionar el papel de la familia en la gestación, la atención, la prevención y la educación de la condición".

Según ha explicado la asociación, "la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de salud pública a nivel mundial y se produce por un aumento mantenido de los niveles de glucosa en sangre". Entre los principales factores de riesgo de desarrollar DM2 están el sobrepeso u obesidad, sedentarismo, edad superior a 45 años, antecedentes de hipertensión arterial o dislipemia, o antecedentes familiares de diabetes, entre otros.

SÍNTOMAS

En cambio, la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una patología "de causa aún no bien conocida y por ello no prevenible", que puede aparecer en personas de cualquier edad, principalmente niños, adolescentes y adultos jóvenes, sin distinción de género ni raza. En este caso los síntomas suelen ser "llamativos" como adelgazamiento "no explicado por otras causas, e incluso a pesar del apetito aumentado".

Otros son apetito aumentado o falta del mismo, sed intensa, necesidad de orinar con mucha frecuencia y en grandes cantidades, cansancio físico (falta de energía, debilidad) o psíquico (apatía, dificultad de concentración). En niños pequeños puede dar lugar a irritabilidad.

Asimismo, ha advertido de que cuando no se diagnostica ni se inicia tratamiento, la enfermedad "puede agravarse y dar lugar a una cetoacidosis diabética, donde aparece aliento a acetona, náuseas o vómitos, dolor abdominal, deshidratación, respiración acelerada y somnolencia". "Esta situación puede ser mortal si no se trata", ha añadido.

La asociación guipuzcoana ha insistido en la importancia de la implicación de la familia, ya que es "una pieza clave en la detección precoz". Además, ha destacado que "el 80% de la diabetes tipo 2 se puede prevenir mediante la adopción de estilos de vida saludable".

Para concienciar sobre todo ello, ha organizado varias actividades entre las que destacan la carpa informativa que se instalará el día 16 en Tolosa, en la que se harán glucemias capilares y habrá juegos para los más pequeños e hinchables. Por ultimo, el sábado 23 se celebrará una jornada en Tabakalera, en San Sebastián, donde se debatirá sobre las nuevas expectativas de la diabetes.