Asociación de Hosteleros de Bizkaia dice no entender que "en un mercado libre" Competencia estudie el precio de hoteles

El secretario general de la Asociación de Hosteleros de Bizkaia, Ángel Gago, ha afirmado no entender por qué la Autoridad vasca de Competencia ha decidido, "en un mercado libre", estudie los precios de los hoteles durante las finales europeas de rugby en Bilbao para determinar si ha habido "tarifas abusivas". Asimismo, ha destacado que los precios medios del sector en Bilbao y de Bizkaia son inferiores en un 15% a los de Gipuzkoa.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gago se ha pronunciado de este modo en relación al anuncio realizado el pasado martes por la Autoridad Vasca de la Competencia, que ha decidido solicitar información sobre los precios que han aplicado los hoteles de Bilbao durante el pasado fin de semana, con el fin de "verificar si ha existido algún tipo de práctica abusiva o anticompetitiva".

El responsable de la Asociación de Hostelería ha afirmado que, en el sector, son "conscientes del enorme esfuerzo institucional" realizado para "traer acontecimientos" a Bilbao, si bien lamentan que, por "hechos puntuales", se haya "generalizado" la crítica sobre los precios hoteleros durante las finales sin "haber nombrado un solo caso de un sitio".

Según ha asegurado, dentro de las miles de plazas existentes, "habrá alguien que ha hecho algo, pero la posición mayoritaria de las empresas que representamos tienen comportamientos correctos" y están "francamente decepcionadas por el poco reconocimiento que se ha hecho".

En este sentido, ha explicado que algunas pusieron a disposición de los organizadores habitaciones a precios reducidos y "eso no ha sido reconocido en ningún momento", aunque "luego alguien puede decir que se ha vendido alguna habitación a 700 o a 800 euros".

Gago ha precisado que la información de precios que aparece en portales de Internet se ve condicionada, además, por el hecho de que, "si un hotel deja de anunciarse, pierde posiciones" en la oferta de los portales, que "te castigan por no poner en oferta". Por ello, ha indicado, "cuando no tienes habitaciones, te pueden poner una oferta de habitaciones a 700 euros en internet pero no significa que las tenga. Simplemente es para tener una oferta".

PRECIOS LIBRES

En cualquier caso, ha afirmado no entender "por qué en un mercado libre Competencia dice que quiere entrar en tarifas abusivas". "Pero si los precios medios de Bilbao y de Bizkaia son igual un 15% inferiores a los que se aplican en Gipuzkoa", ha explicado Gago, que ha cuestionado si "alguien ha ido a Gipuzkoa a mirar si existen tarifas abusivas".

"Si alguien quiere ir ahora al Festival de Cine, que vaya a hacer una reserva, a ver cuánto le sale el hotel. ¿Va a actuar la autoridad vasca de la competencia sobre los hoteles de Donosti?", ha agregado.

El responsable de la Asociación de Hostelería vizcaína ha recordado que los precios son "libres" y ha asegurado que "hoy todavía no ha venido ningún hotel con la carta de Competencia" solicitando información. En cualquier caso, ha cuestionado "si he comprado un donut a 4,50 y estaba en la lista de precios a 4,50, ¿cuál es el problema?".