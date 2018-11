Atutxa (PNV) dice que a Garamendi "sólo le faltó hablar del 155" en su discurso como nuevo presidente de la CEOE

Atutxa se ha referido de esta manera, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, al discurso que ofreció Garamendi este pasado miércoles en su toma de posesión, y en el que defendió la figura del Rey y la unidad de España.

"Ahora es el máximo dirigente de los empresarios españoles y supongo que estaba en el lugar idóneo para realizar esas declaraciones y recibir tantos aplausos. Nos ha mostrado cuál es su idea y deseo sobre la estructura del Estado. Cuando habla de pluralidad, no creo que crea verdaderamente en ella, pero lo dice porque es políticamente correcto. Luego deja la unidad en manos de la Corona. Sólo le faltó hablar del 155", ha insistido.

Asimismo, ha lamentado las declaraciones que realizó Garamendi sobre la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes, en las que criticó la "unilateralidad" de la propuesta del Gobierno y su consecuencias en la competitividad de las empresas, y ha destacado que dicha subida "no se puede poner en duda".

"Además, los datos son muy claros. En numerosas empresas esa cantidad de dinero no condiciona la competitividad ni de las empresas ni de sus productos. No es cierto. Entiendo que no le gusta la reforma de la reforma laboral que solicitamos el Gobierno de Sánchez y otros partidos, y, si continúa por ese camino, vamos a chocar en algunas cuestiones", ha asegurado.