El Ayuntamiento de Bilbao edita 5.000 ejemplares de un tríptico con consejos de seguridad infantil ante el fuego

En un comunicado, el Consistorio bilbaíno ha señalado que la educación y la información son "dos instrumentos fundamentales" para inculcar actitudes y comportamientos seguros frente al fuego.

Según se detalla en el folleto editado por el Ayuntamiento de Bilbao, la curiosidad infantil y la falta de información que los más pequeños tienen frente al fuego da como resultado comportamientos "potencialmente peligrosos" en el ámbito del hogar.

Para evitarlo, el Consistorio ha elaborado numerosos consejos de seguridad frente al fuego, como mantener las cerillas y los encendedores fuera del alcance de los niños; utilizar los fuegos del fondo al cocinar, con los mangos hacia dentro para evitar que vuelquen los niños el utensilio; mantener libre de juguetes la salida de las habitaciones y de la casa, proteger los enchufes mediante clavijas especiales, para evitar que puedan jugar a meter objetos y, en caso de quemarse, meter las quemaduras en agua fría al menos 15 minutos y si son graves buscar atención médica inmediatamente.

Igualmente, recomienda tener especial cuidado en los cumpleaños al apagar las velas, no salir de la habitación sin estar seguro de que están totalmente apagadas; no dejar nunca a los niños solos en una habitación con una vela encendida; no permitir que los niños jueguen demasiado cerca de los radiadores o estufas (como mínimo, a un metro) e impedir que un menor manipule petardos, bengalas y otros juegos pirotécnicos.

Por último, el Ayuntamiento de Bilbao señala que es conveniente enseñar a los más pequeños a llamar al teléfono de emergencias 112, pero asegurándose de que nunca hacen llamadas de broma.