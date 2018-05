Ayuntamiento de San Sebastián no descarta personarse en el caso de Kote Cabezudo si las presuntas víctimas lo solicitan

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que el Consistorio donostiarra no descarta personarse en el caso del fotógrafo Kote Cabezudo, en prisión preventiva por presuntos abusos, si las víctimas lo solicitasen. Según ha señalado, en ese caso "se valoraría", pero "no se ha producido". "Estamos abiertos a escuchar a quien tengamos que escuchar y a hablar lo que tengamos que hablar, pero no se ha dirigido todavía a este Ayuntamiento ninguna víctima", ha insistido.