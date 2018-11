Ayuntamiento de San Sebastián colocará en la ciudad placas en recuerdo a 128 víctimas donostiarras asesinadas

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha anunciado que el Ayuntamiento colocará en la ciudad placas en recuerdo a 128 víctimas donostiarras de distintas violencias que han sido asesinadas tanto en la capital guipuzcoana como en otros lugares. Todos los grupos municipales, en la comisión de Derechos Humanos, han acogido de forma positiva esta iniciativa que se materializará en los próximos meses y que busca ser "flexible" y gestionada de modo individualizado por cada víctima.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Comisión, Goia ha explicado que la propuesta ha sido "bien acogida en general, cada uno con sus matices". "Vemos claro que podemos continuar trabajando para materializarla en los próximos meses", ha señalado, al tiempo que ha precisado que se ha acordado iniciar un "proceso de definición".

El regidor donostiarra ha indicado que se va a iniciar "el trabajo de contraste individualizado, independientemente de que sepamos cuál es el elemento físico" para poder "ir conociendo las voluntades de los familiares de las víctimas, saber si desean contar con ese elemento en la ciudad o no, y ya ir programando, por decirlo de alguna manera, su colocación".

En esa línea, ha señalado que se trata de una iniciativa que "no tiene fecha de caducidad". "Una vez que decidimos emprender este camino, éste es un proceso que queda siempre abierto, no tiene una fecha determinada de cierre, sino que tenemos una serie de personas que en este momento están reconocidas como víctimas, que son las que tienen esa posibilidad y podrán ir manifestándonos su voluntad de hacer esto o no en el tiempo que quieran, e incluso cambiar de opinión", ha señalado.

En cuanto a las placas, el alcalde ha apuntado que los grupos municipales han coincidido en que debe ser "un elemento sencillo, de recuerdo, en el que tiene que figurar el nombre de la persona asesinada, la autoría y la fecha en la que sucedió".

GESTIÓN INDIVIDUAL

Además, Goia ha propuesto "dejar un margen amplio para la gestión individual de algunos casos que puedan tener alguna dificultad" ya que, según ha detallado, en la lista de víctimas en la que se basa el Ayuntamiento para esta iniciativa, que recoge a las reconocidas por el Gobierno Vasco, "hay personas que son de San Sebastián, pero no fueron asesinadas en San Sebastián".

"Utilizar el criterio estricto del lugar en esos casos va a ser imposible y hay que dejar un criterio más flexible para poder, igual en esos casos, implantar ese elemento en algún lugar simbólico que tenga un significado para aquella persona o para la familia de aquella persona", ha afirmado, teniendo en cuenta casos como el del hincha de la Real Sociedad Aitor Zabaleta o como el miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur'.

En su opinión, "lo importante de esta cuestión es empezar el proceso de forma singularizada, uno a uno, para hacerlo bien, de forma que ni molestemos a nadie, ni generemos una situación incómoda a nadie, sino que sea un reconocimiento sincero que se hace de una forma honesta".

Finalmente, ha detallado que son 128 las víctimas donostiarras que tiene reconocidas el Gobierno Vasco, pero se trata de una cifra que "puede cambiar". De ellas, "107 son víctimas de ETA, comandos autónomos y grupos similares, cuatro de GAL y similares, 11 de fuerzas de seguridad del Estado y un grupo de seis personas que están por esclarecer sus asesinatos", ha apuntado.