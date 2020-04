Ayuntamiento no cobrará las escuelas infantiles municipales y Barakaldo Kirolak durante el aislamiento

El Ayuntamiento de Barakaldo no cobrará las mensualidades de los servicios municipales que no está pudiendo ofrecer debido a la orden de confinamiento decretada por la pandemia del coronavirus, de forma que la factura del mes de abril no se emitirá ni en las Escuelas Infantiles Municipales ni en los abonos de Barakaldo Kirolak.

Además, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha dado las indicaciones oportunas para que se devuelva a la ciudadanía los importes correspondientes a los cursos culturales y deportivos que no se están pudiendo llevar a cabo a consecuencia de la crisis sanitaria actual.

"Estamos atravesando una situación inédita, de mucha tensión e incertidumbre. Estamos actuando en lo sanitario, tomando medidas duras de precaución que han llevado a la mayoría de los comercios y empresas a cerrar la persiana y hacer ERTES. Esta situación se traduce también en una incertidumbre económica y creemos que es fundamental generar tranquilidad a la ciudadanía y poner nuestro granito de arena desde el Ayuntamiento tratando de hacer más llevadera esta situación", ha indicado la alcaldesa.

Así, se paralizará el cobro de las cuotas de las Escuelas Infantiles de Urban, Llano y Arteagabeitia, y se compensará lo abonado en marzo correspondiente a las dos semanas en las que no se ha prestado el servicio.

Lo mismo se realizará con las cuotas de las personas abonadas a Barakaldo Kirolak, a quienes no se les cobrará por los servicios que no se han prestado durante el aislamiento, por lo que no se pasará el recibo durante este tiempo y se está buscando la fórmula para compensar la cantidad relativa a las cuotas afectadas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha decidido devolver a la ciudadanía el importe de los cursos tanto culturales como deportivos que no han podido impartirse desde el decreto de confinamiento. "Hablamos de los cursos de las casas de cultura que se realizan de forma trimestral, semestral o anual y de las clases y cursillos que se imparten en los polideportivos", ha indicado la alcaldesa.

El Ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas afectadas por esta medida para explicarles el procedimiento a seguir con las devoluciones.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Por último, el Ayuntamiento también ha decidido dar la posibilidad de ampliar el plazo con el que cuentan las asociaciones y colectivos del municipio a la hora de justificar el cobro de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento a lo largo de este 2020.

De esta manera aquellas entidades que tenga problemas para justificar la subvención fruto del parón en el que se encuentran dispondrán así de más tiempo para poder realizar las actividades una vez transcurra el período de confinamiento, como por ejemplo las asociaciones de comercio y hostelería, culturales o deportivas.