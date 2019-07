Azpiazu considera "fuera de la realidad" reducir la presión fiscal pero ve posible rebajar impuestos sin bajarla

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado que cualquier llamada a una reducción de la presión fiscal está "fuera de la realidad", aunque ha apuntado que mantener la presión fiscal "no quiere decir que no se puedan rebajar cierto tipo de impuestos".

Azpiazu ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en Bilbao en la que ha presentado el Informe Anual 2018 de la economía vasca.

El consejero ha precisado que la presión fiscal por las principales figuras tributarias se mantuvo en 2018 en el mismo nivel del 19,6% de 2017 y ha indicado que en ese año es cuando se produjo un incremento del 1,4% del PIB en su mayor parte por el efecto de los acuerdos del cupo en la recaudación recurrente en concepto de IVA que aportaron 1,2 puntos.

Azpiazu ha subrayado que, aunque su impacto en el presupuesto se ha materializado en gran medida en 2018 ha sido absorbido en el presente año "con un presupuesto con importantes mejoras".

En concreto, ha destacado el aumento del 4,9% en el capítulo de personal, aumentos en las prestaciones de la RGI del 3,5% y del 4,5% para los pensionistas, un incremento del 6,5% en el gasto en I+D, o del 7,4% en la inversión, con un crecimiento adicional de otro 7% por las inversiones financieramente sostenibles aprobadas este martes.

En su comparecencia, ha manifestado que la evolución prevista en Euskadi es consistente con una economía cuyo crecimiento real "se acerca a su potencial" que se sitúa ahora en el 2% y, en este contexto, ha apuntado que "cualquier llamada a una reducción de la presión fiscal está "fuera de la realidad"

"Después de la crisis, teniendo en cuenta el actual nivel de la presión fiscal y que la economía está creciendo en torno al 2% que son niveles relativamente inferiores a los crecimientos de años atrás, si pretendemos recuperar los salarios públicos y los niveles de innovación y de inversión perdidos en los años de la crisis, en este momento plantear una rebaja de la presión fiscal que lo que quiere decir es bajar la recaudación en relación al PIB de una manera sustancial esto políticamente es muy poco defendible", ha asegurado.

Preguntado por si este planteamiento cierra puertas a propuestas de rebaja fiscal como las planteadas por el PP, el consejero ha precisado que mantener la presión fiscal "no quiere decir que no se puedan rebajar cierto tipo de impuestos", por lo que este planteamiento "no cierra ninguna puerta" porque ha insistido en que "se pueden plantear rebajas impositivas teniendo en cuenta que la presión fiscal no debe bajar pero que hay que ir a ciertos equilibrios fiscales para que esto se pueda dar".