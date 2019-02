Azpiazu justifica la retirada del proyecto de Acompañamiento por el "riesgo" de que los grupos impidieran aprobarlo

Azpiazu ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de que el Ejecutivo haya decidido retirar el proyecto de Ley de Acompañamiento Presupuestario, pese al informe favorable de los servicios jurídicos de la Cámara para su tramitación de lectura única.

Finalmente, se han aprobado este martes tres proyectos de ley de lectura única de Medidas Presupuestarias Urgentes, uno relativo a retribuciones, Parlamento Vasco y ayudas a la conciliación; un segundo sobre conciertos educativos y UPV/EHU, y el tercero sobre la Renta de Garantía de Ingresos

El consejero, que ha señalado que el informe supone un "espaldarazo" porque la fórmula empleada era "absolutamente legal", ha asegurado que el Gobierno Vasco "no va a correr el más mínimo riesgo de que los 250 millones que se destinarán a medidas que benefician directamente a más de 150.000 familias vascas no puedan ser ejecutados por falta de voluntad política".

"No vamos a entrar en el juego de una estrategia que utiliza laforma como pretexto para no sacar adelante el fondo, unaestrategia en la que no gana ni pierde el Gobierno, y no gana nipierde la oposición: ganan 150.000 familias vascas", ha afirmado.

Azpiazu, que ha indicado que el Gobierno Vasco asume la responsabilidad de que estas medidas sean "efectivas cuanto antes" y puedan entrar en vigor este mes", ha explicado que se ha adoptado esta decisión ante el "serio riesgo" de que los grupos impidieran que el proyecto saliera adelante "por motivos ajenos a la propia Ley". Además, ha llamado a que los grupos sean capaces de "centrarse en el fondo" y en el "beneficio" de estas medidas.

