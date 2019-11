BBVA Bilbao Food Capital sigue creciendo y aumenta un 30% la asistencia de público en su tercera edición

BBVA Bilbao Food Capital ha cerrado su tercera edición con un crecimiento del 30% en la asistencia de público a las distintas actividades programadas en este foro gastrónómico celebrado desde el 25 hasta el 27 de noviembre, en el que se han dato cita profesionales de restaurantes distinguidos con 36 estrellas Michelin y 48 soles Guía Repsol.

En total, alrededor de 2.100 personas se han acercado durante estos días al Hotel López de Haro de Bilbao que ha sido el escenario de esta cita culinaria, un evento, según han destacado sus organizadores, se consolida en el panorama nacional como "una cita imprescindible".

Este foro inició su andadura en 2017 con la intención de dar cobertura al auge que está experimentando el turismo enogastronómico y reunir en un mismo espacio a cocineros, proveedores, críticos o blogueros gastronómicos para poder compartir sus conocimientos y experiencias con todo el público asistente.

Este evento gastronómico, que ha contado con el apoyo del BBVA desde su andadura, se presenta como un "privilegiado espacio para la palabra, el debate, la diversión y la degustación" y, en palabras de una de las responsables de foro, Nuria Careaga, es una "locura gastronómica bilbaína".

Una de las claves del "exitazo" de este evento y de esta nueva edición es, según la propia Nuria Careaga y el director del Hotel López de Haro, David Martínez, la apuesta por un "formato diferente", que busca "romper moldes" frente a los tradicionales congresos y que se caracteriza por un "ambiente de cercanía único".

El valor de la palabra y la idea de sostenibilidad ha sido el principal eje de esta edición a lo largo de las distintas actividades desarrolladas que han colgado el cartel de "completo".

36 ESTRELLAS MICHELIN

El foro ha contado con profesionales de restaurantes distinguidos con 36 estrellas Michelin y 48 soles Guía Repsol y ha servido de "punto de encuentro" para cocineros, sumilleres, jefes de sala y bartenders de distintas nacionalidades que han reflexionado sobre la situación actual de la hostelería a nivel mundial, las nuevas tendencias y las vías de futuro.

En este ocasión, se han dado cita profesionales como Álvaro Garrido (Mina, Bilbao), Paco Roncero (La Terraza del Casino, Madrid), Eneko Atxa (Azurmendi, Larrabetzu), José Félix Paniego (El Portal del Echaurren, Ezcaray), Abel Valverde (Santceloni, Madrid), Sergi Arola (Lab by Sergi Arola, Portugal) o Mario Sandoval (Coque, Madrid), entre otros.

Junto a ellos, cocteleros como Agostino Perrone & Gabriela Moncada (The Connaught, Londres, número 2 de lista The World's 50 Best Bars), Giacomo Giannotti (Paradiso, Barcelona; 20 The World's 50 Best Bars) y Marc Álvarez (Drinks Atelier / #Negroniman) han sorprendido al público asistente con sus habilidades.

El programa ha incluido ponencias, charlas, entrevistas, mesas de debate, comidas y cenas pop-up, catas y degustaciones de productos selectos, clases maestras y showcookings, que ha sido una de las actividades con mayor reclamo y éxito.

En este edición, se han incorporado como novedades secciones diarias dedicadas a la repostería y la heladería y también este año se ha querido da un espacio a las "jóvenes promesas" de la cocina vasca, que protagonizaron el showcooking durante la última jornada.

El evento también ha incluido la nueva sección denominada 'Cruce de Caminos', que ha ofrecido encuentros entre actores y chefs, como Juan Echanove y Josean Alija, dibujantes como Mikel Urmeneta o paleoantropólogos como Juan Luis Arsuaga.

La mayoría de los actos programados han sido de acceso gratuito previa solicitud de inscripción, salvo las comidas y cenas del restaurante pop-up, que han estado presidida en cada jornada del encuentro por Tomás Kalika (chef de Mishiguene, Buenos Aires), Ivan Brehm (Nouri, Singapur) y Rafa Costa e Silva (Lasai, Río de Janeiro).Los eventos gratuitos han incluido las charlas del espacio 'Palabra', los showcookings y las catas tanto de vinos como de cócteles.

El Hotel López de Haro también acogió, previamente al inicio del foro, un brunch benéfico el pasado domingo 24 de noviembre de la mano de Jordi Roca (El Celler de Can Roca, Girona), que tuvo que doblar el servicio de postre, dado el éxito entre los asistentes.