La Banda Municipal de Música de Bilbao comienza este viernes la temporada de conciertos de primavera

Bajo el lema "Una tarde de cine", los más de 45 músicos y músicas interpretarán, bajo la batuta de Pascual-Vilaplana, grandes temas como "Biba la banda" de Miguel Asins Arbó, "The wizard of Oz" de Harold Arlen y E.Y. Harburg, "As time goes by" de Herman Hupfeld, "Moscow-Cheryomushki" de Dimitri Shostakovich, "Theme from Zorba the greek" de Miklos Theodorakis, "Theme from Lawrence of Arabia" de Maurice Jarre, y "The jungle book" de R.B. Sherman & R.M. Sherman.

El ciclo de primavera continuará el viernes 25 de mayo con "Danzas del mundo". En este caso, será el subdirector Iñaki Urkizu quien dirija a los músicos. Sonarán, entre otras, "Sinfonia Nobilissima" de Robert Jager, "Arabian dances" de Brian Balmages, "African symphony" de Van McCoy, "Armenian dances I" y "First suite for band" de Alfred Reed y "Dance of the Amazon" de Anatoly Lyadov.

Los intérpretes de la Banda municipal de Música de Bilbao continuarán en junio ofreciendo al público un escogido programa de obras de compositores contemporáneos y actuales. Los conciertos de junio comenzarán el viernes 1, con "La magia de la infancia", continuarán el día 8 con "Sonidos de un pueblo", seguirán el 15 con "Desde Latinoamérica", y finalizarán el 22 de junio con "Una tarde en la ópera". En los conciertos del 1 y 8 de junio, la banda de música actuará junto a la Banda municipal de Txistularis.