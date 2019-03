La Banda Sinfónica de Musikene ofrecerá este viernes un concierto gratuito en el auditorio del centro en San Sebastián

La Banda Sinfónica de Musikene está formada por medio centenar de estudiantes de viento y percusión del centro. La agrupación, que estará dirigida por Vicent Egea, contará con la participación de la alumna de canto de Musikene Nerea Benavent. En el encuentro se podrá disfrutar de un variado programa con obras de Swerts, Cesarini, Barnes, Appermont, Ticheli y Reed. El concierto es de entrada libre hasta completar aforo.

Egea es titulado superior en Composición, Dirección de Coros y Orquesta en el Conservatorio Superior de San Sebastián, obtuvo el Certificate of Advanced Studies de Dirección de Orquesta de la Royal Academy of Music de Londres y se graduó como Special Student en Dirección de Orquesta en la Manhattan School of Music de Nueva York.

Además, ha dirigido, entre otras, a la Orchestra Sinfónica Abruzzese de L'Aquila, la Orquesta Sinfónica de Navarra, Euskadi, Comunidad de Madrid, Real Filarmonía de Galicia, a la de Solistas de la Orquesta Sinfónica de Madrid, así como a la JONDE y la Joven Orquesta de Andalucía.

Director Asistente de la Orquesta Nacional de España en la temporada 1992-93, ha sido Jefe de Estudios de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y profesor de la Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia y de Musikene. En 1993 crea el Grupo Finale, realizando varios estrenos y grabaciones.

En la actualidad compagina la actividad de profesor y director de la Banda y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Navarra y de la Banda Municipal de Pamplona con su actividad como compositor y director invitado de diferentes grupos y orquestas.