Barakaldo Naturala envía a Fomento más de 2.000 escritos de alegaciones que rechazan la Variante Sur Ferroviaria

Según ha informado la plataforma ecologista, estas firmas han sido recogidas "en apenas cuatro semanas" y, concretamente, en el escrito se solicita a Fomento que "no dé aprobación definitiva al Estudio Informativo publicado en el BOE el pasado 28 de marzo, que se tengan en cuenta las alternativas planteadas por Barakaldo Naturala de soterramiento y modernización de las líneas de cercanías C1 y C2, y que se abra un proceso de participación ciudadana para analizar las distintas propuestas".

Barakaldo Naturala ha explicado que las razones del rechazo son "las graves afecciones sociales, entre las que destaca la expropiación de viviendas de vecinos, y medioambientales en un área de alto valor ecológico como es el valle de El Regato, los riesgos socioeconómicos en una comarca con la mayor tasa de desempleo de Euskadi por no integrar una solución de conexión directa para la planta ACB-ArcelorMIttal, y el que no se hayan tenido en cuenta las alternativas propuestas por esta plataforma".

Los firmantes, ha explicado la plataforma, "valoran que nuestras alternativas, sin agredir el medio natural ni provocar expropiación alguna, dan solución a un posible incremento de los trenes de mercancías con mayores ventajas sociales y económicas para todas las partes interesadas, entre las que también está el conjunto de la sociedad, ya que hablamos del gasto del dinero público".

Barakaldo Naturala ha denunciado que "solo la obcecación y el empecinamiento del Gobierno Vasco por construir una nueva infraestructura ha impedido analizar estas otras alternativas en igualdad para que otras administraciones y la ciudadanía en su conjunto pueda valorar con rigor cuál es la solución más adecuada para dar solución a los trenes de mercancías con origen o destino en el Puerto de Bilbao".

Según ha señalado la plataforma, "buena muestra de esa terquedad es que ha redactado el Estudio Informativo sin tener competencia para ello al haber caducado la encomienda de gestión otorgada para tal fin, motivo por el que hemos solicitado que sea declarado nulo".

Barakaldo Naturala ha denunciado que "solo el capricho de unos gobernantes irresponsables niega que se pueda comprobar que existen otras soluciones que realmente pueden mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Ezkerraldea y Meatzaldea respetando nuestros espacios naturales, no arrebatando la vivienda a nuestros vecinos, modernizando un transporte público y eliminado la barrera física entre barrios que hoy en día supone".

"Solo el miedo de unos gobernantes que no se creen sus propios mensajes de participación ciudadana, niegan a la ciudadanía abrir espacios de debate sobre este tipo de infraestructuras, ya sea por no verse cuestionados o por soberbia", ha reiterado, para advertir que "los gobernantes no deben olvidar que los cientos de millones de dinero público salen de nuestros bolsillos y tenemos derecho a expresarnos sobre ello y ser escuchados".