Barakaldo pone en marcha una campaña especial para fomentar la adopción de perros y gatos en Navidad

El Ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo ha puesto en marcha una campaña especial del Programa Adopta para fomentar la adopción de perros y gatos en Navidad. Desde mediados de octubre, esta iniciativa ha permitido ya la adopción de 13 canes y 3 felinos, según ha informado la edil de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado.

Según ha explicado Delgado, en rueda de prensa, el objetivo de esta campaña no solo es fomentar la adopción de perros y gatos, sino también "disuadir a los barakaldeses de que opten por la compra de estos animales como regalo navideño", ya que "no tiene sentido comprar cuando hay tantos perros y gatos que han sido abandonados o se han encontrado en la calle y que están esperando un nuevo hogar". El lema escogido, 'Porque el amor no tiene precio', va, precisamente, en ese sentido, ha destacado.

La campaña consiste en la colocación de carteles y folletos en establecimientos hosteleros y comerciales de Barakaldo, así como cuñas y anuncios en los medios de comunicación locales.

El área municipal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural también difundirá la iniciativa a través de otros medios del Ayuntamiento como las pantallas situadas en la Herriko Plaza y la Casa de Cultura de Cruces y el periódico municipal. "Queremos hacernos un hueco entre la desaforada publicidad comercial que se realiza en estas fechas", ha precisado la edil.

PRIMERA FASE

Delgado ha asegurado que la primera fase del Programa Adopta ha dado "muy buenos resultados". En total, ha detallado, "13 perros y tres gatos han encontrado un nuevo hogar". De los canes, 10 han sido adoptados y otros tres reservados. "Estamos contentos con la marcha de la iniciativa. Hay dos perros que llevaban en el refugio desde el año 2017 y que ahora han sido adoptados después de permanecer a la espera de una nueva familia durante 838 y 716 días, respectivamente", ha indicado Alba Delgado. Asimismo, uno de los gatos adoptado llevaba 417 días en el refugio y otro 308.

La primera fase del Programa Adopta consistió en que los vecinos pudieran conocer a estos animales a través de Internet. En concreto, el Ayuntamiento habilitó a mediados del pasado mes de octubre una imagen destacada en la portada de la web municipal que dirige a un apartado específico sobre las adopciones.

En la página se puede consultar la lista de perros y gatos que se encuentran en el centro-refugio de la empresa contratada por el Ayuntamiento para el servicio de recogida y mantenimiento de los animales en Barakaldo. Ahí figuran los perros y gatos recogidos en la ciudad, así como otros canes y felinos recogidos en otros municipios.

Asimismo, se colocó en la página web un enlace a la página de Facebook de la Asociación Animalista Lagunak, que tiene firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para el mantenimiento de las colonias de gatos del municipio. Esta entidad también ofrece la posibilidad de adoptar o acoger temporalmente felinos.

Alba Delgado ha recordado que cualquier persona que encuentre un animal abandonado o herido en las calles de Barakaldo debe dar aviso a la Policía Local, que a su vez se encarga de contactar con la empresa adjudicataria del servicio.