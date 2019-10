Barakaldo aprueba una reducción del 21% en el IBI del pequeño comercio, autónomos y pymes

El Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado esta tarde, en sesión plenaria extraordinaria, la nueva ordenanza de impuestos, tasas y precios públicos para el próximo 2020. El proyecto presentado por el equipo de gobierno recogía una actualización del 1,1% después de tres años de congelación y ha sido aprobado con los votos favorables de EAJ-PNV y PSE, la abstención de Elkarrekin Podemos y EH-Bildu y el voto en contra del PP. La actualización está fijada por debajo del IPC acumulado en 2019 en Euskadi, que se sitúa en el 1,5%.

Según ha informado el Consistorio, la ordenanza de Impuestos, Tasas y Precios Públicos tiene dos objetivos: la creación de empleo y el impulso de la actividad económica en la ciudad. Por ello, también se propone la aplicación de descensos y nuevas bonificaciones al comercio, la hostelería, la pequeña y mediana empresa, así como a las familias de la ciudad.

En este sentido, se aplicará un descenso del 21% en el recibo del IBI del próximo año en el comercio, hostelería, empresa urbana, autónomos y pequeña industria. La ordenanza también incorpora cambios en la tasa de basuras que se aplica a estos sectores, aplicando un reparto "más justo de la carga fiscal en este capítulo", ha indicado.

En el uso comercial se distinguiría entre comercios de tipo oficina, despacho, academias, etc., que tributarían a un tipo de gravamen más ajustado, de igual manera que los locales comerciales de menos de 70m2, a todos ellos se les reducirá un 15%.

De igual manera, la hostelería, contando los bares, cafeterías y restaurantes, con locales hasta 70 m2, vería también como se reduce un 15% su recibo de basuras, un criterio que también se aplicaría a pequeños talleres y locales de uso industria hasta 70 m2. El resto de recibos se actualizaría con la subida general un 1,1%, lo que en términos prácticos para el recibo de una vivienda vendría a suponer tan solo 21 céntimos más al trimestre.

IBI DE LA VIVIENDA VACÍA

El IBI se bonificará hasta en un 50% en aquellas viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento energético. También se ha revisado el concepto creado en la Ordenanza de Impuestos, Tasas y Precios Públicos de 2018 relativo al recargo en el IBI de la Vivienda Vacía.

Los casos que se han incorporado como exentos del recargo del 40% en el recibo del IBI aplicable a vivienda vacía son: personas con grado de dependencia que dejan su vivienda vacía para vivir con un familiar que les cuida; persona que se traslada a vivir con un familiar dependiente para cuidarle en su casa; pisos que hayan estado ocupados o alquilados durante al menos 185 días al año; pisos que se han quedado deshabitados porque están en un edificio que está siendo objeto de una rehabilitación equiparable a obra nueva, y aquellas viviendas que acrediten que están realizando una reforma a la fecha de devengo.

Los pisos que forman parte de una herencia contarán con un plazo de dos años para realizar la transmisión, ampliable hasta cinco años cuando por ausencia de testamento sea necesaria una declaración de herederos.

También se librarán del recargo: las viviendas que han sido objeto de transmisión durante el ejercicio anterior a la fecha de devengo, las destinadas a uso comercial, profesional o sedes de asociaciones políticas, sindicales o sin ánimo de lucro, y las personas mayores de 70 años no dependientes.

Por su parte, la Agencia de Desarrollo Local, Inguralde, congela el precio aplicable a módulos y pabellones en los centros de empresa de Ugartebeitia y Junqueral, y actualiza un 0,55% el centro de empresa de Beurko con el objetivo de fomentar la atracción y creación de nuevas pymes en el municipio.

Se ha aprobado, asimismo, una bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas de hasta el 50% por la instalación de sistemas de aprovechamiento energético, y una bonificación del 95% en el Impuesto de Circulación de aquellos vehículos 100% eléctricos, y de hasta un 75% a vehículos híbridos o bimodales.

NOVEDADES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

En lo relativo al Instituto Municipal de Deportes (IMD), el pleno ha aprobado que las personas no abonadas no tengan que pagar la entrada al polideportivo cuando alquilen una cancha, así como la equiparación del precio del curso de Pilates y actividades de tierra y agua al resto. Se incorpora la gratuidad del SPA para abonados y el uso gratuito de las canchas exteriores sin hierba artificial, siempre y cuando no se encuentren alquiladas.

Las ediciones de las colonias urbanas del próximo año recogerán ya mejoras en los precios públicos y reducciones en los precios a partir del segundo y del tercer hijo.

También se ha aprobado aumentar la progresividad fiscal en el precio del Conservatorio Municipal de Música, con bonificaciones que puedan llegar hasta el 65% del coste de la matrícula para rentas más bajas.

CULTURA Y OBRAS

La nueva normativa recoge medidas en el ámbito cultural como la exención del pago del alquiler de espacios en equipamientos culturales a asociaciones socioculturales o sin ánimo de lucro de Barakaldo que realicen actividades en las que no se cobre una entrada.

También se contempla la extensión de churrerías a las zonas de BEC y Urban durante los periodos festivos y el establecimiento de un precio único para los centros cívicos de Barakaldo, de 3 euros para adultos, 2 euros para jóvenes y 4 euros para las excursiones.

En cuanto a las personas mayores, se incrementará la deducción aplicable a personas mayores con mayor grado de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio y aplicar una reducción de la aportación que realizan los tramos más bajos de nivel de renta.

También se pondrá en marcha el próximo año la exención de la tasa de cementerios para aquellos casos en los que se trate de víctimas de la Guerra Civil o la dictadura.

Por último, se ha modificado el impuesto aplicable a pequeñas obras en viviendas y locales comerciales, eliminando la tabla de módulos por un calculo más sencillo en función del coste real de la obra. Esto redundará en una liquidación "más ágil y sencilla para el ciudadano, ajustada además al coste real de la obra", ha apuntado el Consistorio.

Además, se ha aumentado hasta el 90% la bonificación en el ICIO en obras de rehabilitación y accesibilidad en edificios y viviendas; hasta un 95% la bonificación en obras por la instalación de sistemas de aprovechamiento energético y la bonificación del 50% al comercio, hostelería y a las empresas por creación neta de empleo.