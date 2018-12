Bilbao acoge desde este sábado el I Torneo Bizkaia de Paleta Cuero Femenino

Según ha recordado la entidad foral, este año se ha celebrado por primera vez el Torneo Bizkaia Femenino de pelota mano en el que las pelotaris han contado con un contrato laboral deportivo por su participación en el mismo. En este Torneo Bizkaia de paleta cuero Femenino se aplicará el mismo procedimiento y las pelotaris también tendrán contrato.

En total jugarán seis parejas y ETB emitirá la final. Este Torneo comenzará el día 8 de octubre con dos partidos (Arrizabalaga-Etxaniz vs Araiztegi-Mendizabal e Irazustabarrena-Huici vs Larrarte-Erasun), el 15 de diciembre se disputará la segunda jornada de paleta cuero femenino con otros dos partidos (Ibañez-Laura Saez vs Arrizabalaga-Etxaniz y Nagore-Maria Saez vs Larrarte-Erasun) y la tercera jornada se celebrará el 22 de diciembre (Ibañez-Laura Saez vs Araiztegi-Mendizabal e Irazustabarrena-Huici vs Nagore- Maria Saez). El 29 de diciembre se jugará la final en el Bizkaia Frontoia.