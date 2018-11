Bilbao activará el lunes el dispositivo especial de alojamiento invernal para personas sin hogar

Este servicio municipal se dirige a las personas sin techo que viven en las calles de la Villa y que, por falta de plazas, incumplimiento de requisitos u otras razones, no accede a la red estable de alojamientos de urgencia o a otras opciones residenciales. De esta manera, durante los meses de mayor adversidad climatológica, las personas sin hogar pueden acceder a centros de alojamiento, y así, evitar el impacto del frío y proteger su salud. Además de la cama, en estos servicios se ofrece desayuno y cena.

El sistema de acceso será a través del Programa de Acceso a prestaciones elementales, gestionado por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales - SMUS (c/ Uribitarte 11, telf. 944701460). En caso de urgencia, a través del Equipo de Calle o la Policía Municipal (092-112). El Área de Acción Social trabaja de manera coordinada con la Policía Municipal, Ertzaintza y con los recursos de atención diurna, estos son los centros de día o los comedores sociales, entre otros, para la detección de personas en situaciones vulnerables.

Entre los requisitos que deben cumplir las personas usuarias para acceder al Dispositivo Invernal de Albergue está el de ser mayor de edad, no tener medios económicos, presentar situación de necesidad, tres meses de permanencia continuada en Bilbao, no estar en situación grave de crisis y/o con comportamientos inasumibles en un contexto convivencial, no presentar situación de dependencia que necesite ayuda de tercera persona, no padecer enfermedad infecto-contagiosa sin tratamiento médico, y no tener sanción grave o muy grave en los recursos de alojamiento.

ALOJAMIENTOS

El Ayuntamiento de Bilbao y Claret Sozial Fondoa suscriben desde 2015 un acuerdo para ofrecer 20 plazas en el centro situado en Plaza Corazón de María. Además, en estos locales, para momentos de condiciones meteorológicas más adversas, se contarán con 8 plazas más dentro del mismo servicio.

Al igual que el año pasado, se ha reforzado este servicio de urgencias y se disponen 71 camas en el Albergue de Altamira, que se incrementan en 14 plazas más cuando se registran las noches más gélidas. En 2017, fueron 30 plazas las destinadas en Altamira. Los días que Bilbao registre temperaturas extremas contará con 40 plazas más en centros gestionados por la Cruz Roja.

El pasado invierno, el dispositivo estuvo activo del 20 de noviembre de 2017 al 11 de abril de 2018, y se atendieron a 350 personas: 105 en el centro de Claret Sozial Fondoa, 167 en centros gestionados por Cruz Roja y 78 en diversos establecimientos hoteleros del municipio.