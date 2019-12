Bilbao refuerza con más de 60 plazas el dispositivo de alojamiento a los sin hogar por la bajada térmica prevista

El Ayuntamiento de Bilbao ha reforzado con más de 60 nuevas plazas, desde la noche de este miércoles 4 de diciembre y hasta que cambie la situación meteorológica, el dispositivo invernal de alojamiento nocturno de personas sin hogar, por la bajada de temperaturas prevista.

El Consistorio bilbaíno ofrece, según ha recordado en un comunicado, un total de 321 plazas en los albergues, que se dividen entre las plazas habituales y las de alojamiento invernal, a las que se le suman más de 60 nuevas plazas por la "ola de Frío", al tiempo que se deja abierta la posibilidad de abrir nuevos emplazamientos en caso de mayor demanda por parte de las personas sin hogar.

Según han indicado, cuando se dan estas situaciones de frío extremo, el Ayuntamiento no exige requisitos de acceso a los usuarios, a diferencia de lo que ocurre en otros momentos del invierno y del año, que pasan por ser mayor de edad; no tener medios económicos; presentar situación de necesidad; contar con tres meses de permanencia continuada en Bilbao; y no estar en situación grave de crisis y/o con comportamientos inasumibles en un contexto convivencial.

Bilbao cuenta durante todo el año con una red de centros nocturnos de acogida, con 230 plazas disponibles para personas sin techo, dividido en diversos espacios.

De este modo, el edificio del Albergue Municipal de Elexabarri cuenta con un total de 71 plazas de corta y media estancia, mientras que la residencia Lurberri Etxea, gestionada por Cáritas, ofrece 25 plazas de larga estancia.

Por su parte el Servicio Municipal de Acogida Nocturna que ofrece el albergue de Uribitarte ofrece 83 plazas, el Centro de Noche de Lagun Artean cuenta con un total de 32, al tiempo que el Centro de Noche Hontza dispone de una oferta de 19 plazas.

El Consistorio ha recordado que este número se incrementa en el denominado periodo invernal, de noviembre a abril, con 91 plazas más en diferentes ubicaciones de la ciudad, mientras que en momentos de condiciones meteorológicas extremas como las actuales, se suman otras más de 60 plazas.

MEDIDAS DE URGENCIA

El objetivo del Ayuntamiento de Bilbao con estas medidas de urgencia, han asegurado, es que todas las personas sin techo que soliciten alojamiento, a través del área de Acción Social, "tengan respuesta y sean atendidas adecuadamente" De este modo, las personas sin hogar pueden acceder a centros de alojamiento y reducir el impacto del frío y proteger su salud.

Además, en estos casos de frío extremo, en los albergues, no se van a tramitar bajas y se prorrogarán automáticamente las estancias hasta que el temporal amaine, momento en el que se realizará una nueva valoración de la situación en los casos.

En este sentido, el Consistorio ha indicado que el área de Acción Social realiza un seguimiento continuo de la situación y de las previsiones meteorológicas, al tiempo que se valoran las posibles medidas a aplicar si la situación actual se prolonga en el tiempo y como en años anteriores, se articularán más plazas de alojamiento de emergencia según las necesidades de la demanda.

El acceso se formaliza a través del Programa de Acceso a prestaciones elementales, gestionado por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales - SMUS, mientras que la vía de urgencia, lo hace a través del Equipo de Calle o bien por medio de la Policía Municipal.

Además, según han dicho, para afinar la detección de personas en situaciones vulnerables, se trabaja en coordinación con la propia Guardia Urbana, así como con la Ertzaintza y los recursos de atención diurna, como son los centros de día o los comedores sociales, entre otros.