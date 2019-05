Bilbao abre la subvención al aprendizaje del euskera a padres, monitores y otros usuarios, por 209.000 euros

El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto la convocatoria de subvención para abonar el aprendizaje del euskera realizado por parte de padres y madres, monitores de tiempo libre y personas cuyos ingresos no superen determinados límites, cuyo importe asciende a 209.000 euros.

Esta convocatoria de ayudas económicas para el aprendizaje del euskera, que todos los años realiza el Consistorio bilbaíno, benefició el año pasado a 299 personas, en su gran mayoría padres y madres, según ha indicado el Ayuntamiento de Bilbao a través de un comunicado.

Las subvenciones de este año, aprobadas en la Junta de Gobierno municipal, corresponden al curso actual y cubren desde el 1 de julio del 2018 al 30 de junio de 2019. Tras la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, se abre el plazo para apuntarse a esta convocatoria cuya subvención se otorgará tras finalizar toda la tramitación. Todas las solicitudes serán evaluadas y si cumplen con los criterios que se exige en las bases podrán acceder a la subvención.

Las ayudas, promovidas por el área de Euskera y Educación del Consistorio bilbaíno están destinadas a personas empadronadas en Bilbao y los colectivos beneficiados son, en primer lugar, padres y madres que quieren aprender euskera para poder comunicarse con sus hijos también en euskera, y potenciar así su uso en el ámbito familiar.

Las subvenciones se destinarán también a monitores de tiempo libre infantil y juvenil, o de deporte infantil y juvenil. En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado la importancia que el ocio organizado tiene en la sociedad actual y ha recordado que estas personas están "en permanente contacto" con la infancia y la juventud.

"SITUACIÓN PRECARIA"

Por otro lado, ante "la precaria situación económica y laboral" de un sector importante de población y la demanda social existente al respecto, las ayudas se han ampliado a las personas cuyos ingresos no superen determinados límites y a los integrantes de la unidad de convivencia o familiar.

El Ayuntamiento ha indicado que por primera vez será posible realizar la gestión online, a través de la página web del Ayuntamiento, además de lo cual se mantiene, como en ediciones anteriores, la opción de hacerlo a través de Registro del Ayuntamiento de Bilbao donde se podrá entregar la documentación para acceder a esta subvención.

El año pasado, un total de 299 personas se beneficiaron de esta subvención, cuyo importe fue de 155.922,71 euros. El 82% de estas ayudas se destinaron a padres y madres, un 8% correspondió a monitores de tiempo libre y el 10% restante a perceptores de RGI.

Por otra parte, a 101 personas no se les pudo conceder la ayuda por no cumplir con los requisitos exigidos, como es el grado de asistencia, repetir curso o no estar empadronados en Bilbao, etc.

"FOMENTAR EL EUSKERA"

Las subvenciones buscan, han destacado, "fomentar el uso del euskera entre los colectivos que más influyen en la transmisión del idioma" entre la población infantil y juvenil, así como que el euskera "sea la lengua vehicular" en todas las acciones cotidianas de la población bilbaína.

Los lugares donde se habrán de entregar las solicitudes para acceder a estas ayudas serán la página web municipal, el Registro General y los registros descentralizados de los Centros Municipales de Distrito de Abando-Indautxu, Basurto, Begoña, Deusto, Ibaiondo, Rekalde, Santutxu, Txurdinaga, Uribarri y Zorroza.

El Consistorio bilbaíno ha indicado que esta ayuda para aprender euskera toma como base los objetivos fijados en el Plan de Acción del Uso del Euskera (ESEP).