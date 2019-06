Bilbao(PNV) cree que EH Bildu "rompe totalmente el acuerdo" de nuevo estatus para Euskadi al actuar de forma unilateral

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bilbao ha considerado "sorprendente que, cuando EH Bildu ha aceptado, al igual que el resto de los grupos políticos, un procedimiento en el propio Parlamento Vasco, donde cada uno ha podido defender sus propuestas, y hay un grupo de expertos elaborando y dando forma al texto propuesto y acordado por el resto de los grupos, de repente, salga diciendo que va a presentar un texto articulado".

"No tiene ningún sentido. Bueno, solo tiene uno, el de querer estar presente en la agenda con algo que rompe totalmente el acuerdo que se había adoptado en el seno del propio Parlamento Vasco", ha insistido.

Por ello, considera que la propuesta de la coalición soberanista "corresponde, quizá, más a los problemas internos que tiene el propio EH Bildu que al respeto a los acuerdos" que se habían alcanzado en la Cámara autonómica.

La dirigente jeltzale ha apuntado que la dinámica de la Cámara "tiene que continuar". "Todavía estamos esperando al trabajo que vayan a hacer los expertos y, una vez realizado el trabajo de los expertos, llegará otra fase en la que se pueda analizar, debatir y discutir", ha indicado.

A su juicio, "no tiene ningún sentido que ahora ellos, de esa manera unilateral, por encima de todo", aseguren que presentarán su texto articulado. "Probablemente, no quieren que se avance en el texto y en el acuerdo que se ha adoptado dentro del Parlamento, pero ésta no es la forma. En algún momento, tendrán que aceptar que las vías democráticas, de consenso, son el camino para construir el futuro de Euskadi", ha aseverado.