Bizkaia aprueba la norma para extender la exención en el IRPF de prestaciones por maternidad y paternidad

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado, en Consejo de Gobierno, el anteproyecto de Norma Foral que modifica la norma de presupuestos de 2019 para extender la exención de tributar en IRPF a todas las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social en los ejercicios que no han prescrito. La modificación incluye expresamente los casos en que se desestimaron solicitudes de devolución.

La propuesta será remitida ahora para su tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia y, una vez aprobada, habilitará a la Hacienda Foral a devolver las retenciones a 201 declaraciones correspondientes al periodo 2014-2017 que habían adquirido firmeza puesto que fueron denegadas antes de que el Tribunal Supremo fijara como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta, ha explicado la Diputación.

El importe estimado para la devolución de lo retenido por esas 201 prestaciones de maternidad y paternidad es de unos 300.000 euros. Esa cantidad se suma a los 45,5 millones de euros que la Hacienda Foral ha devuelto por las prestaciones percibidas entre 2014 y 2017 y que se corresponden a 43.704 liquidaciones de IRPF.

Según han precisado los responsables forales, lo retenido por estas prestaciones en 2018 se ha devuelto en la última campaña de Renta. Desde el 1 de enero de 2019 están consideradas como rentas exentas, por lo que no están sujetas a retención.

SOLICITUD

Una vez concluya el trámite en las Juntas Generales, los contribuyentes que ya hayan presentado el modelo de solicitud correspondiente ante la Hacienda de Bizkaia no deberán realizar ningún trámite adicional. Entre ellas, se encuentran esas 201 solicitudes que se encuentran "en reserva" y que serán tramitadas por la Hacienda Foral cuando se habilite la medida propuesta.

En caso de no haber presentado la solicitud, podrán hacerlo siguiendo el procedimiento habilitado por Hacienda. Del mismo modo, cualquier otra persona que aún no haya solicitado la devolución de lo tributado por las prestaciones de maternidad y paternidad podrá hacerlo mientras no haya prescrito la liquidación correspondiente.