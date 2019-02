Burning incluye Barakaldo (Bizkaia) en su gira de despedida, con un concierto el 6 de abril

Completarán el cartel tres de los ganadores de la Categoría Principal, Mejor banda de Barakaldo e Igualdad del concurso, cuyo plazo de sigue abierto hasta el 15 de marzo y que celebrará la final el 30 de marzo en el parque San Vicente de Barakaldo.

El 6 de abril, en Herriko Plaza, Johnny Cifuentes dirá adiós a los escenarios "dejando tras de sí una obra referencial para tres generaciones". Burning, autores de himnos como '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' o 'Mueve tus caderas', exhibirán en la localidad vizcaína "su actitud y chulería" en una actuación en la que el recuerdo Pepe Risi y Toño Martín "estará muy presente".

También subirán al escenario, The Mani-las, un eléctrico trío compuesto por Maika Makovski, "con una sólida carrera solista a sus espaldas a pesar de su juventud", Mariana Pérez y Olaia Boom. "Tres amigas, un viaje a Manila, una versión de 'He's Got The Power' de The Exciters en clave de punk y a la carretera. Sus conciertos, eléctricos, acelerados, son pura adrenalina", según manifiesta la organización.

El plazo de inscripción en el concurso musical de Hiriko Soinuak, que organiza el Ayuntamiento de Barakaldo, se dirige a bandas y solistas de la Comunidad Autónoma Vasca con menos de dos discos editados. Consta de cuatro categorías, categoría principal, mejor artista de Barakaldo, mejor artista en la categoría de Igualdad y mejor artista en euskara.