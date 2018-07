CCOO califica de "lavado de cara" la investigación de Osakidetza tras la OPE porque no se puede ser "juez y parte"

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO de Euskadi ha calificado de "lavado de cara" las actuaciones llevadas a cabo por Osakidetza a la hora de investigar las supuestas irregularidades detectadas en varias categorías médicas de la última OPE, porque "no se puede ser juez y parte en una investigación como la que requerían los hechos denunciados".

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que el hecho de que hayan sido los propios tribunales "que han sido puestos en tela de juicio quienes hayan realizado las investigaciones, es una total incongruencia y evidencia la falta de voluntad de Osakidetza y de la Consejería de Salud de dilucidar lo sucedido".

Tras la intervención de este jueves del responsable de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpon, ante el Parlamento, CCOO Euskadi entiende que las investigaciones llevadas a cabo por Osakidetza "estaban abocadas a no solucionar nada, porque es juez y parte".

Para la central sindical, resulta "imposible esclarecer lo sucedido" y recuerda que, a pesar de haber expuesto una serie de situaciones controvertidas, Osakidetza "en ningún momento se ha reunido con CCOO para tratar este asunto, limitándose a asumir acríticamente lo decidido por el tribunal".

La federación de Sanidad considera que tanto el tema como las posibles actuaciones "deben tratarse de manera pormenorizada en la Mesa Sectorial de Osakidetza, espacio de representación de todas las personas que trabajan, bien de manera fija, bien de manera temporal, en el organismo".

En su opinión, es "incomprensible" que se haya decidido repetir las pruebas de varias categorías, "aparentemente por un fallo en el proceso del examen y que nadie asuma ninguna responsabilidad por ello".

Para la FSS-CCOO Euskadi, que observa "aún más relevante" la actuación de la Fiscalía que la de la propia Administración, "la mala práctica de Osakidetza y de la consejería, bien sea voluntaria o involuntaria, va a obligar a pasar de nuevo por el trance de las oposiciones a cientos de opositores".

SAINETE

La central vasca recuerda asimismo que uno de los motivos por los que no firmó esta OPE fue la "falta de transparencia de Osakidetza en la negociación" y la actuación de Osakidetza y de la Consejería en este conflicto "no hace sino ratificar que Osakidetza hace y deshace a su antojo, sin justificarse ni dar ninguna explicación clara respecto a sus actuaciones". Por eso, reitera, "no se puede confiar en Osakidetza".

La FSS de CCOO Euskadi entiende que la OPE se ha convertido en un "sainete" y su máximo responsable, el consejero de Sanidad, "no puede eludir sus responsabilidades políticas, puesto que es la credibilidad e imagen de la consejería y de la propia Osakidetza la que está en juego".