CCOO ve inaceptable que haya "irregularidades" en la OPE de Osakidetza y no se asuman responsabilidades políticas

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha afirmado que "no se puede aceptar" que haya "irregularidades" en algunas especialidades médicas de la OPE de Osakidetza y "no se asuman responsabilidades políticas". Asimismo, tras criticar la "mala" gestión del consejero de Salud, Jon Darpón, ha asegurado que las comisiones de investigación "siempre son bienvenidas, sobre todo, en casos claros de irregularidades como éste".

En declaraciones a Europa Press, la líder sindical se ha referido, de esta manera, a la situación creada por las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza en varias especialidades médicas, lo que obligó al consejero de Salud, Jon Darpón, a comparecer en el Parlamento y a adoptar medidas como la suspensión de algunos de los exámenes.

Precisamente, la dirigente de CC.OO., sindicato que ha trasladado estas presuntas irregularidades a la Fiscalía, ha calificado de "muy incompleta" la comparecencia en el Parlamento del consejero de Salud, Jon Darpón, ante unos hechos de "mucha gravedad".

"Estamos hablando de una Oferta de Empleo Público y parece bastante claro que se han detectado ciertas irregularidades en algunas de las OPEs, en concreto, en el caso de las especialidades médicas fundamentalmente, algo que, por otra parte, es bastante reconocido dentro del ámbito sanitario", ha añadido.

A su juicio, se quedaron "muy escasas" las explicaciones de Darpón y cree necesario depurar responsabilidades políticas, aunque ha indicado que el sindicato no concretará en qué personas. "No hemos planteado en concreto qué personas son las que deben asumir las responsabilidades, pero Osakidetza tiene una responsabilidad clara. En todo caso, el Gobierno debe valorar dónde están las responsabilidades políticas", ha manifestado.

García ha asegurado que lo que "no se puede aceptar" es que "haya irregularidades, que haya que repetir una serie de OPEs" y "no tener ninguna solución de responsabilidad". "No lo vamos a concretar en el consejero, pero creemos que es necesario asumir responsabilidades políticas por lo que ha sucedido, por el propio bien del Servicio Vasco de Salud y por la propia confianza que se debe recuperar sobre las ofertas públicas", ha añadido.

En todo caso, cree que Darpón ha gestionado "muy mal" la situación porque se "ha puesto muy a la defensiva" y no ha abordado "en profundidad lo que estaba ocurriendo". "Y eso ha generado mucha incertidumbre, mucha desconfianza y creemos que eso no es bueno", ha apuntado.

La secretaria general de CC.OO. Euskadi ha asegurado que el sistema está "viciado desde el inicio" porque "no es muy adecuado, ni muy correcto" que quién elabora una parte del examen es el mismo tribunal que lo va a valorar y está compuesto por médicos que trabajan con algunas personas que se presentan a la oposición.

Por lo tanto, el sistema no es "muy fiable o muy dado a la imparcialidad" y considera que es algo que se debe modificar para futuras OPEs. "Esto de primeras nos parece un mecanismo peligroso y qué casualidad que en varias de las especialidades médicas quien ha obtenido la máxima puntuación en las partes prácticas sean las personas que están trabajando en los mismos servicios que los médicos que componen el tribunal", ha agregado.

Loli García ha defendido también hacer una "revisión profunda" del conjunto de las especialidades que se han examinado para que "no quede ninguna duda de que existe cierto enchufismo o cierto clientelismo".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Ante la petición de comisión de investigación sobre estos hechos registrada por EH Bildu en el Parlamento vasco, ha indicado que las comisiones de investigación "siempre son bienvenidas, sobre todo, en casos claros de irregularidades como éste".

Por lo tanto, cree que es una "buena iniciativa" porque el Parlamento recoge la soberanía popular y es "el mejor ámbito para esclarecer realmente qué ha sucedido en relación a la OPE de algunas especialidades".

En todo caso, pese a lo ocurrido, no considera que se pueda generalizar la existencia de supuestas irregularidades en todas las OPEs que realiza el Gobierno Vasco.