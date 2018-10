CIC bioGUNE y Deusto firman un convenio para potenciar el trabajo docente e investigador en Ciencias de la Salud

CIC bioGUNE y la Universidad de Deusto han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas de formación e investigación en los títulos relacionados con el área de salud, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento y de información de interés mutuo, tanto en el ámbito científico y técnico como en el profesional.

Este acuerdo ha sido suscrito este lunes por el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, y el director general de CIC bioGUNE, José María Mato.

Desde la Universidad de Deusto han destacado que las "demandas de la sociedad" han sido siempre el criterio que ha impulsado al centro académico a desarrollar iniciativas de formación e investigación en Ciencias de la Salud, con el objetivo de "prestar un mejor servicio a la sociedad en un área vital para la calidad de vida, el desarrollo y la cohesión social".

En este escenario, ha señalado la universidad privada, "las nuevas y crecientes necesidades en un sector que demanda cada día más enfoques integrales, holísticos e interdisciplinares, hace necesaria una colaboración cada vez más estrecha de la universidad con entidades y profesionales del sector".

El acuerdo suscrito contempla que ambas instituciones trabajen en colaboración para canalizar y activar la docencia y la investigación en áreas del sector hoy no suficientemente aprovechadas. De este modo, el 'know how' de Deusto en áreas como psicología, neurología, drogodependencias, gestión de la salud, e-salud o ética de la salud se une a la gran trayectoria del CIC bioGUNE en investigación biomédica.

El objetivo, ha explicado la Universidad de Deusto, es "el desarrollo conjunto de ciencia de alto nivel reconocida a nivel internacional", así como "el impulso de formación de alta cualificación, cooperación institucional, internacionalización y difusión".