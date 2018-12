Cámara vasca no investigará las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza

El Parlamento Vasco ha rechazado, gracias a la abstención del PP, la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades registradas en la OPE de Osakidetza, que están siendo investigadas por la Fiscalía.

EH Bildu ha llevado a la Cámara esta iniciativa que solo ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos, ya que los grupos que sustentan al gobierno -PNV y PSE- han votado en contra y el PP se ha abstenido.

Más de 90.000 personas se presentaron a los exámenes de esta OPE de 3.335 plazas en 86 categorías, que se ha investigado por parte del Departamento de Salud, tras lo que ha decidido repetir cinco exámenes de tres especialidades médicas: Angiología y Cirugía vascular, Anestesia y Cardiología. Además, la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica presentó el pasado 15 de noviembre su dimisión que fue aceptada por el consejero Jon Darpón.

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha lamentado que con este debate "se ha perdido una oportunidad para hacer la política de otra manera, para demostrar que las palabras no se las lleva el viento y que los discursos vayan en coherencia con las actuaciones", ya que "es en vano decir que se está a favor de la investigación si luego se vota en contra".

Asimismo, ha preguntado al PNV cómo se van a determinar las responsabilidades políticas si no se investiga lo ocurrido" y cree que su posicionamiento eran "palabras vacías para conseguir titulares".

También ha explicado que han llevado al pleno esta iniciativa que registraron hace cinco meses porque "el gobierno nos pidió tiempo a todos" pero ahora la han presentado para su debate ante la "preocupante inacción" del Gobierno vasco

El parlamentario del PNV, Kerman Orbegozo, por su parte, ha defendido que el gobierno no ha negado la situación sino que "ha hecho autocrítica desde el principio reconociendo problemas en el proceso selectivo". "Esta OPE se ha organizado de forma transparente y con todas las garantías de la ley pero han surgido problemas", ha señalado.

Orbegozo ha criticado que desde la oposición se han vertido "acusaciones gravísimas de filtraciones basándose en indicios, sospechas y supuestas quinielas que han convertido en pruebas concluyentes, sin importarles la presunción de inocencia de las personas a las que acusan". "Nada les importa porque ya tiene dictaminadas sus conclusiones que ya han dictado sentencia condenatoria", ha criticado.

Tras destacar que "no ha sido posible demostrar que ha habido filtraciones", ha criticado que a la oposición "todas las explicaciones les son indiferentes" porque solo les mueve su interés por desacreditar y obtener un rédito político de esta desafortunada situación". Además, ha dicho que su formación "no tiene miedo" a la creación de una comisión de investigación pero cree que se le quiera dar un "uso político" para "dar caña al PNV".

Desde Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga ha criticado que la iniciativa de EH Bildu se debata en la Cámara cinco meses después de su presentación cuando en este tiempo "no ha cambiado nada" por lo que considera que "se ha perdido un tiempo valioso" porque cree que es necesario contar con una investigación "que hable de filtraciones de una vez". "A día de hoy no sabemos qué pasó", ha insistido.

Macazaga ha pedido que se señalen responsabilidades y ha asegurado que el Departamento de Salud ha gastado "demasiados recursos y energías para intentar ocultar lo que todo el mundo sabe: que existe una práctica corrupta para repartirse las plazas por parte de algunos jefes de servicios; una práctica normalizada y asimilada por quienes trabajan en Osakidetza de forma interina y que esperan a que llegue su momento para poder optar a ella". "El Gobierno no ha querido investigar sino tapar sus propias vergüenzas", ha insistido.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo ha recordado el trabajo llevado a cabo por el Departamento de Salud y ha rechazado que desde el Gobierno se haya "mirado a otro lado".

Para el PSE, no hay necesidad de crear una Comisión de Investigación porque "acaba judicializándose en el Parlamento lo que ya está hoy en la Fiscalía" sino que cree que "lo importante es desarrollar un diseño garantista para las OPE que ya está en cartera". Además, ha señalado que aunque iban a votar en contra de la propuesta de EH Bildu, si finalmente saliera adelante, algo que no ha sido así, trabajarán de forma "responsable, seria y rigurosa".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha denunciado que la "mala gestión tanto del Departamento de Salud como de Osakidetza evidencian que las cosas no se han hecho nada bien, sino más bien lo contrario". "Este grupo no va a permitir que por la mala actuación de algunos responsables, se cuestione el sistema y se ponga en duda la honorabilidad de todos aquellos que han actuado correctamente", ha defendido antes de señalar que "no puede haber sensación de impunidad" sino que es necesario "eliminar cualquier sombra de duda sobre el sistema".

Sin embargo, ha dicho que se abstienen en la petición de la comisión y le ha dicho al consejero de Salud y al lehendakari que "no desaprovechen" esta oportunidad porque "si no, el PP volverá a tomar la iniciativa" como cuando solicitaron el cese de la directora general de Osakidetza.