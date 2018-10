Camila Cabello, Ariana Grande, Drake, Shawn Mendes, Dua Lipa y Post Malone lideran las nominaciones de los Premios MTV

La cantante Camila Cabello, con seis nominaciones; Ariana Grande y el rapero Post Malone, con cinco cada uno; y Dua Lipa, Shawn Mendes y el rapero Drake, con cuatro, encabezan las nominaciones a los premios MTV EMAs, los galardones a nivel europeo que otorga la cadena televisiva americana y cuya gala tendrá lugar el domingo 4 de noviembre en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

Según ha dado a conocer la cadena en un comunicado, a la categoría de Mejor Artista Local por el Estado concurrirán en esta edición los vizcaínos Belako, Love of Lesbian, Brisa Fenoy, Rosalía y Viva Suecia.

Los cinco artistas que más nominaciones han acumulado se jugarán el premio en el apartado a Mejor Artista del Año. La gala, que arranca a las 21.00 horas, será emitida en directo en España en los canales MTV, Comedy Central y Paramount Network.

Previo a la gala del domingo, se llevará a cabo un concierto en el estadio de San Mamés del que no se ha dado a conocer el listado deartistas que actuarán, y que interpretarían varios temas cada uno.

VOTACIONES

Los premios MTV EMAs 2018 se emitirán en directo para 180 países desde el Bilbao Exhibition Centre (BEC) el domingo 4 de noviembre a partir de las 21.00 horas en los canales de MTV que llegan a más de 500 millones de hogares. Las votaciones para cada categoría están abiertas desde este jueves hasta el día 3 de noviembre.

A la categoría de Mejor Canción concurren Ariana Grande, Bebe Rexha, Camila Cabello, Drake y Post Malone. A la Mejor Actuación en Vivo han sido seleccionados Ed Sheeran, Muse, Pink, Shawn Mendes y The Carters.

Al Mejor Artista Rock están nominados 5 Seconds Of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2. El Mejor Artista Alternativo saldrá del quinteto de nominados Fall Out Boy, Panic! At The Disco The 1975, Thirty Seconds To Mars y Twenty one pilots. Finalmente, el Mejor Artista de Hip-Hop se lo jugarán Drake, Eminem Migos, Nicki Minaj y Travis Scott.