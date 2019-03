Campuzano (PDeCAT) agradece al lehendakari "el esfuerzo de mediación que hizo" en el 'procés'

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha agradecido al lehendakari, Iñigo Urkullu, "el esfuerzo de mediación que hizo" en el 'procés' entre el Gobierno catalán y el central, con el fin de evitar una declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Además, ha apostado por una alianza para las elecciones generales con el PNV porque es "un magnífico compañero de viaje" y ha asegurado que "sería una pena que no fuera posible".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Campuzano, que ha sido relegado --junto con otras dirigentes considerado más moderados en la formación--, en el consell nacional del PDeCAT que avaló las candidaturas de JxCat a las elecciones generales, no ha querido "entrar en la polémica" suscitada por las declaraciones del expresident, Carles Puigdemont, al cuestionar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya dicho toda la verdad ante el Tribunal Supremo sobre su labor de "intercesor" el 26 de octubre de 2017.

"Es posible que haya percepciones distintas sobre lo que ocurrió aquellos días. No quiero contradecir ni a Puigdemont ni a Urkullu. En cualquier caso, creo que al presidente Urkullu hay que agradecerle el esfuerzo que hizo de mediación en aquellos días tan difíciles", ha asegurado.

También ha agradecido al PNV y a los integrantes del Grupo Vasco en el Congreso, encabezados por Aitor Esteban, que hayan estado siempre "a su lado" en estos tiempos "difíciles, a veces discrepando de las opciones" por las que se decantaban. "Siempre nos han apoyado, por lo tanto, ningún reproche, ni quiero añadir polémica a esta controversia que en estas últimas horas se ha abierto entre el lehendakari y Puigdmont", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que él sería partidario de que PDeCAT fuera en coalición con el PNV a las elecciones europeas. "La alianza de fondo entre las sociedades vasca y catalana es imprescindible para abordar los retos democráticos en términos de solución al conflicto político del Estado español con Cataluña, pero también en términos de la construcción de una Europa que reconozca las realidades nacionales de Euskadi y de Cataluña", ha manifestado.

A su entender, aunque cada uno defienda sus intereses, "las alianzas estratégicas valen la pena". "Fui un convencido, en su momento, de la operación de 'Galeuzca' (de formaciones nacionalistas vascas, catalanas y gallegas), y por tanto, el PNV como aliado me parece un magnífico compañero de viaje. Sería una pena que esto no fuera posible", ha aseverado.

Carles Puigdemont ha afirmado que no está "dolido" por haber sido excluido de las candidaturas de JxCat a las elecciones generales, aunque ha admitido que le habría gustado seguir en el Congreso.

En todo caso, ha constatado "un hecho", y es que "mayoritariamente no están en listas quienes han practicado y planteado que, en los próximos tiempos, el soberanismo catalán en la política española debe ser de contención de los Gobiernos de las tres derechas, de evitar el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, y de conformar con los partidos de la moción de censura la salida política y democrática que el conflicto de Cataluña necesita", sin "inhibirse en aquellas decisiones que se toman en el Congreso que afecten a los intereses económicos y sociales de Cataluña".

"SOBERANISMO SERENO"

En todo caso, ha asegurado que seguirá afiliado al partido y se ha mostrado convencido de que "el país necesita y lo va a necesitar más en los próximos tiempos un soberanismo que sea tranquilo, sereno, exigente, que no renuncie a ninguna de sus aspiraciones ni a ninguno de sus ideales, que sea útil y eficaz". "A mi entender, quien puede representar eso es la mejor tradición de Convergència que hoy está representada en el Partit Demòcrata", ha afirmado.

Por ello, ha señalado que, a partir del 26 de mayo, cuando finalicen los procesos electorales, "habrá que abrir los debates, las reflexiones que van a ser necesarios". "Pero la demanda de ese soberanismo tranquilo, sereno, útil, eficaz, exigente y ambicioso, está ahí", ha indicado.

Carles Campuzano ha manifestado que el apoyo a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy "es de las operaciones políticas" de las que se siente "más orgulloso y satisfecho de haber ayudado y participado". "Creo que debíamos echar al PP del Gobierno por cuestiones de higiene democrática muy obvias y crear una nueva dinámica política que permitiese crear un espacio que hiciese posible empezar a dialogar sobre el conflicto entre Cataluña y España. En parte lo hemos conseguido", ha manifestado.

También considera que en el PSOE "ha faltado coraje" porque ha habido "mucho temor y pánico a la derecha", y ha apuntado que "una parte del PSOE muy antigua, muy vieja, en el peor sentido de la expresión, termina compartiendo la misma idea de España que esas derechas".

Además, ha asegurado que Carles Puigdemont no se ha puesto en contacto con él después de que se haya prescindido de él para conformar candidaturas. "Prefiero quedarme con aquellos que me han llamado, que me han escrito, que son muchos", ha indicado.