'Carmen y Lola', de la bilbaína Arantxa Echevarría, aspira a ocho Goyas

'Carmen y Lola', de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se ha convertido en una de las favoritas para la 33 edición de los Premios Goya al haber sido nominada en ocho categorías, incluidas la de mejor película, dirección novel y guión original, que ha sido escrito la propia Echevarría.



Las dos protagonistas de la película, Rosy Rodríguez y Zaira Romero, han sido nominadas a mejor actriz revelación, un galardón al que también aspira otro de los actores del elenco en la categoría masculina, Moreno Borja, mientras que Carolina Yuste opta al premio de mejor actriz de reparto.



Completan las opciones de premio de 'Carmen y Lola' -que narra la historia de amor de dos mujeres gitanas- la nominación a mejor canción original por "Me vas a extrañar", de Paco de la Rosa.



'Carmen y Lola' deberá enfrentarse a las grandes favoritas: 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen e inspirada en la trama Gürtel y el caso Bárcenas, con 13 nominaciones; 'Campeones', centrada en un equipo de baloncesto de discapacitados, de Javier Fesser, con once; y 'Todos lo saben', del oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi, con ocho.



La cinta rodada por Arantxa Echevarría no será sin embargo la única representación vasca en la gala de los Goya, que se celebrará el próximo 2 de febrero en Sevilla.



Los guipuzcoanos Borja Cobeaga y Diego San José optan al premio de mejor guión adaptado por 'Superlópez'; el compositor donostiarra Alberto Iglesias a la mejor música original por 'Yuli'; Iñaki Ros al galardón a la mejor dirección de producción por 'El reino', y Josu Incháustegui al de mejor dirección de fotografía.



Además, la cinta rodada en euskera 'Errementari', opera prima del vitoriano Paul Urkijo, opta al Goya a los mejores efectos especiales por el trabajo de Jon Serrano y David Heras.