Casado defiende el Concierto Económico vasco porque "no se puede cuestionar" la Constitución, y respeta el Estatuto

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido "está comprometido" con la defensa del Concierto Económico vasco porque "no se puede cuestionar" la Constitución y supone "el mejor respeto" al Estatuto de Gernika. En este sentido, ha asegurado que no sería "creíble" que él pida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que cumpla la Carta Magna, "y luego, para quedar bien en Palencia", diga que no le gusta lo que se establece en el texto constitucional.

El presidente del PP nacional, que ha intervenido en el encuentro del 'Foro Empresarial 2020 Diálogos por Vitoria y Álava. Revolución fiscal para un entorno competitivo', en la Peña Vitoriana Tenis Club, ha señalado que el Concierto Económico "es bueno para el País Vasco y está en la Constitución".

"Las políticas de armonización fiscal, europeas, el pacto fiscal europeo vendrá por otro lado, pero no nos podemos ahora ponernos a cuestionar la Carta Magna, que tuvo un apoyo mayoritario de la sociedad vasca y que supuso el mejor respeto al Estatuto de Gernika", ha aseverado.

Por ello, ha manifestado que, "a diferencia de otros, que dicen que somos nosotros y que lo que hacen es copiarnos, pero mal", el PP tiene su propia política económica, respetando la Constitución, también el Concierto". "Yo quiero ser el presidente del Gobierno de todos los españoles, de los que votan al PP, al PNV, al PSOE y hasta de los que votan a partidos más extremistas porque en este partido cabe todo el mundo", ha subrayado.

PNV

El líder de los populares ha asegurado que es "muy respetuoso" con todos los partidos de la oposición, "incluso con el PNV", pero ha destacado que "el mejor aliado ahora de Pedro Sánchez es el PNV". "Lo ha sido en los últimos episodios parlamentarios, como la moción de censura, y lo está haciendo ahora directamente diciendo que lo que quiere es que gobierne el señor Sánchez. Es verdad que también lo dice Otegi, algo que me preocuparía más siendo Pedro Sánchez", ha indicado.

No obstante, ha cuestionado que el respaldo al líder del PSOE venga por parte de la formación jeltzale, "que dice que tiene unas políticas responsables después de haber visto un Presupuesto que incrementaba en 6.000 millones de euros el gasto y los impuestos en 5.000 millones de euros". "Yo no lo entiendo", ha asegurado.

Antes de participar en este foro, Casado se ha desplazado este martes a mediodía al centro de Vitoria, donde los populares tienen ubicada su oficina electoral, acompañado del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, del candidato a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, la aspirante a la Alcaldía de la capital alavesa, Leticia Comerón, y otros cargos populares en Euskadi, como la secretaria general, Amaya Fernández, y los presidentes del partido en Gipuzkoa y Bizkaia, Borja Sémper y Raquel González, respectivamente.

