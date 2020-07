Pablo Casado: "Votar por el PNV es apuntalar al PSOE y Podemos en el Gobierno central"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha animado a votar a la coalición de PP+Cs "a quienes no les gusten Pedro Sánchez y su vicepresidente, Pablo Iglesias" porque, según ha advertido, si el próximo 12 de julio apoyan al PNV, su voto servirá para "apuntalar" a los líderes del PSOE y de Podemos en el Gobierno central "durante años".

En una visita a la empresa alavesa Zorelor, ubicada en el polígono de Jundiz de Vitoria, Casado ha advertido que, en las elecciones autonómicas vascas, la "única alternativa a la izquierda" es la coalición PP+Cs liderada por Carlos Iturgaiz.

"A mí no me podrán decir que yo apoyo a Pablo Iglesias, al PNV sí. A mí no me podrán decir que me gusta la política fiscal de Pablo Iglesias, a Iñigo Urkullu le va a costar explicar por qué ha votado que Iglesias sea el vicepresidente de Sánchez", ha insistido.

Por su parte, el candidato de PP+Cs ha acusado al lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, de "bendecir" al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que está "triturando" el empleo y a la economía de España y del País Vasco. "El tripartito de socios que son Urkullu, Sánchez e Iglesias es letal para el empleo y para la economía", ha advertido.

Iturgaiz ha presentado a la coalición PP+Cs como la "alternativa que da luz al túnel oscuro en el que nos han metido las políticas ineficaces, de improvisación, de mala gestión, tanto de Urkullu en el País vasco como las de sus socios Sánchez e Iglesias en Madrid".

En este sentido, ha recordado que su coalición cuenta con "un plan para salir de la crisis económica y laboral", provocada por la pandemia de coronavirus, que incluye un plan para el emprendimiento, para renovar el tejido industrial y para la automoción.