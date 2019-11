Casado propone que en todos los ayuntamientos en los que ETA ha asesinado haya "un memorial" a sus víctimas

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha incluido en su programa electoral que en todos los ayuntamientos en los que ETA ha asesinado, haya "un memorial" a sus víctimas, que consista en una placa, un monolito o un museo.

Además, ha afirmado que quiere que la candidata popular por Álava y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, recupere el escaño que el PP perdió en territorio alavés en las pasadas elecciones del 28 de abril, y se lo gane al aspirante de EH Bildu, "que no condena el asesinato de su hermano", Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua que fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y el 12 fue asesinado de un tiro en la cabeza.

Casado ha participado este viernes en Vitoria en un acto electoral junto al presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, y los cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Mari Mar Blanco, Beatriz Fanjul e Iñigo Arcauz, respectivamente.

En su intervención, Casado ha asegurado que "no es casualidad" que haya elegido el País Vasco el primer día de campaña electoral, sino para decir que "en España hace falta un Gobierno que reivindique los valores, los principios y la bandera de la libertad por la que el PP vasco ha arriesgado la vida y por la que más de 20 compañeros la perdieron", en alusión al terrorismo.

El líder de los populares ha querido recordar este viernes, Día de todos los Santos, a las víctimas de ETA, que "fueron asesinados por defender la libertad en España".

En este sentido, ha destacado "la paradoja" de que el PP presente en Álava como cabeza de lista a Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para recuperar el escaño que logró en las últimas elecciones el aspirante de Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, que se lo arrebató al candidato popular, Javier Maroto.

"La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo está recuperando un escaño que se llevó Bildu, es decir, aquellos que no condenan el terrorismo porque hubo una fragmentación de voto en el espacio de centro-derecha que hizo que nos quedáramos a apenas 300 votos de sacar el escaño", ha indicado.

Pablo Casado ha asegurado que el PP "es el partido de la dignidad, el que está siempre con las víctimas del terrorismo". "Yo no quiero que a Mari Mar Blanco le gane el candidato que no ha condenado el asesinato de su hermano, es lo que tenemos que evitar en Álava", ha apuntado. Además, cree que Blanco será una "excelente diputada por Álava", como, a su juicio, lo serán Beatriz Fanjul por Bizkaia e Iñigo Arcauz por Gipuzkoa.

Además, se ha dirigido a la hermana de Miguel Ángel Blanco, para afirmar que es "patrimonio nacional" y la quiere "todo España, todos los partidos y toda la gente de bien, que saben lo que has sufrido y cómo estás llevando esa bandera de la libertad". "Has recogido el testigo heroico de tu hermano", ha asegurado.

También ha subrayado que la candidata por Álava es "trabajadora" y sabe devolver "la esperanza en otras cuestiones, pero la seguridad es la primera de ellas".

MEMORIA DE VÍCTIMAS Y SEGURIDAD

En esta línea, ha apuntado que, en su programa electoral "no sólo hay una reivindicación de las víctimas del terrorismo", sino una medida nueva. "Y es que vamos a hacer que en todos los ayuntamientos en los que habido un asesinato de la banda terrorista ETA, haya un memorial, haya un homenaje, haya una placa, un monolito, una escultura o un museo en honor a esos héroes que perdieron su vida por nuestras libertades", ha indicado.

La pretensión de Casado, según ha manifestado, es "reivindicar la memoria y la dignidad". Por ello, en su programa, su partido propone la modificación del artículo 527 del Código Penal "para prohibir, no solo los homenajes, 'ongi etorris', a los terroristas, sino la convocatoria de esos homenajes y así no depender del Juez de Guardia para que no se cuelen y acaben infamando la memoria de las víctimas".

También ha resaltado que se ha incluido la reforma de la Ley General Penitenciaria "para que ya no valga, para acceder a un grado penitenciario más favorable, con renegar al terrorismo". "No tiene sentido, ETA fue derrotada ya", ha explicado.

Por ello, quiere que "sea imprescindible" para los reclusos que pretendan progresar de grado "colaborar efectivamente en el esclarecimiento de los 300 asesinatos que quedan impunes en España". "¡Nada de firmar formularios, a cantar lo cada uno sabe!", ha indicado.

El PP busca, asimismo, "una potenciación o incluso una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permitía una coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también en la Ertzaintza o con los Mossos D'Esquadra o con las Policías locales para acabar con este tipo de ultrajes y mejorar la seguridad ciudadana".

Pablo Casado ha apuntado que esta iniciativa se une a la "ya reivindicada" aplicación de la Ley de Seguridad Nacional "para evitar lo que está pasando en Cataluña". "El mundo al revés, el jefe de los Mossos diciendo que los va a purgar, teniendo a cien heridos en sus filas por hacer lo que tienen que hacer, que es preservar la seguridad y el orden público en Cataluña", ha dicho.

Asimismo, ha pedido la equiparación salarial de "las mejores Fuerzas de Seguridad del Estado del mundo, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para que cobren igual que la Ertzaintza, los Mossos o que cualquier otro Cuerpo de Policía local o autonómico".

LEY DE ABUSOS POLICIALES

También ha asegurado que su formación "no tolerará que se aprueben las mal llamadas Leyes de Abusos Policiales, que hasta el PSE-EE ha aprobado, ultrajando la memoria de las víctimas de policías y guardias civiles, a los que equiparan con sus verdugos, aquí también en el Parlamento vasco".

Casado ha abogado por mantener la prisión permanente revisable, también contra los terroristas, pero ampliando los supuestos a los maltratadores y violadores reincidentes y a esos asesinos que antes ha secuestrado o que ocultan el cadáver de su víctima ante la auténtica ruptura moral de sus padres --como los de Marta del Castillo-- que no puede ir a entregar un ramo de flores a su hija porque unos desalmados no han dicho dónde está el cadáver para tener beneficios penitenciarios", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que "eso no se va a permitir y, a partir de ahora, quien lo haga, va a ser condenado a prisión permanente revisable". Además, el PP quiere que se modifique la Ley del Menor, "para que las nuevas tipologías delictivas no dejen impune a los menores de edad, que a veces no lo son tanto, y que cometen delitos atroces y tremendamente crueles".

También ha aludido a los delitos contra la libertad sexual cometidos por las "mal llamadas 'Manadas', que no dejan de ser jaurías de personas sin escrúpulos, que también requieren de una modificación del Código Penal".

LEY ANTIOKUPA

El líder de los populares ha planteado una Ley Antiokupa "que permita el desalojo inmediato" de las viviendas en 24 horas por parte de la Policía y que recupere las penas de cárcel de uno a tres años. Pablo Casado ha recordado que éste es un tema que preocupa "mucho en el País Vasco, sobre todo en Bizkaia, ante los casos en Santurce de ocupación de viviendas ilegales".

Por último, ha afirmado que desarrollarán una política en materia de inmigración irregular, "compatible con la firmeza y la defensa de nuestras fronteras y con la solidaridad en los lugares de origen". "La demagogia no cabe con la inmigración, ni intentando simular una extrema dureza ni intentando simular un efecto llamada", ha concluido.