Casanova (EH Bildu) ve "posibilidades de acuerdo" con PNV y Elkarrekin Podemos en la ponencia de autogobierno

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha reconocido que ve "posibilidades de acuerdo" con PNV y Elkarrekin Podemos en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco. "Entiendo que el corpus central de un nuevo modelo de autogobierno basado en el derecho a decidir y con un blindaje de las competencias está escrito y existe", ha destacado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova se ha referido a la situación que se vive en Cataluña así como al debate abierto en Euskadi sobre el autogobierno.

Tras señalar que en Cataluña hasta que "no acabe la película no se conocerá el final", ha advertido de que "vive una situación complicada en términos políticos, pero cualquier conquista social y política dada a lo largo de la historia ha venido precedida de un proceso de lucha, confrontación y sacrificio".

"Si nos arrugamos ante la oportunidad de luchar por algo no lucharemos por nada, viviremos en una cierta comodidad relativa pero no avanzaremos y no tendremos conquistas sociales. Seguiríamos trabajando 12 horas de sol a sol, sin vacaciones, si no hubiera gente que en un momento decidió luchar", ha argumentado.

De este modo, ha resaltado que Cataluña decidió "luchar por su autogobierno y su libertad" y ahora se encuentra en un "proceso complicado", pero "quizá no tanto en términos sociales y económicos como se quiere proyectar por parte del Estado".

"Tampoco están en una situación de conflicto como en Siria, sin ánimo de frivolizar. Hay una situación social y económica normalizada pero sí hay una situación política complicada que esperemos tenga como resultado un avance en las libertades", ha confiado.

De este modo, ha mostrado su apoyo al movimiento soberanista de Cataluña y ha incidido que "desde EH Bildu creemos que la mejor forma de estar es activar aquí nuestro propio proceso político".

En esta línea, ha valorado que la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco tiene "muy avanzadas" las propuestas de los partidos políticos y "en torno a la cual las posibilidades de acuerdo muy mayoritario entre las tres formaciones que son las más importantes de este país y que defienden el derecho a decidir son posibilidades amplias", en referencia a EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos.

"PROCESO PROPIO"

"No es utópico plantear que en Euskadi se va a activar un proceso propio, que no significa que tenga que ser mimético al de Cataluña con fecha para un referéndum de independencia", ha afirmado.

Casanova, que ha reconocido que alcanzar la "unanimidad" en la ponencia de autogobierno lo ve "imposible porque el PP nunca va a entrar", ha resaltado que un "consenso amplio sí existe".

"Viendo las propuestas de cada grupo entiendo que el corpus central de un nuevo modelo de autogobierno basado en el derecho a decidir y con un blindaje de las competencias está escrito y existe. La clave es, frente a un Estado que viene a recentralizar, ver cómo esa mayoría social y política que existe se articula", ha finalizado