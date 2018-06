Cebek da por concluida la Mesa del Diálogo Social porque "está tocada" y es preciso "oxigenarla"

En una entrevista a radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garcinuño ha afirmado que no merece la pena seguir adelante con la Mesa del Diálogo Social. "Realmente, actualmente no", ha apuntado.

A su juicio, las patronales son "los únicos agentes sociales económicos de este país" que no se "levantan de las mesas". "Hasta ahora, CCOO y UGT tenían el mismo mérito, pero ahora somos los únicos que, realmente, cuando no estamos de acuerdo con una decisión o una actuación de la Administración, o con la otra parte del otro agente, no nos levantamos de la mesa", ha dicho.

Garcinuño cree que, en estos momentos, "no existen las condiciones de confianza suficientes para que Mesa del Diálogo Social siga abierta". Además, ha apuntado la inexistencia de "agentes interlocutores con los que poder tratar", pero "aunque los hubiera, aunque realmente CCOO y UGT se repensaran la vuelta, en este momento la Mesa de Diálogo Social está tocada".

Aunque ha defendido que este foro de encuentro entre agentes sociales y Gobierno es "imprescindible", el dirigente de la patronal cree que "hace falta un tiempo para que, realmente, se piense bien cuál es su contenido".

"En una comunidad, en un país en el que el diálogo es fundamental, puede aportar mucho, pero tenemos que darle contenido, haber confianza entre las partes y ser más insensibles a lo que ocurra a nuestro alrededor y no reaccionar en caliente a cuestiones que no han justificado que se levanten de la mesa CCOO y UGT", ha dicho, en alusión al Acuerdo Marco por el Empleo, suscrito por las patronales vascas y el Gabinete Urkullu, que ocasionó la salida de ambas centrales.

Garcinuño ha añadido, además, que "para hablar con el Gobierno ya tenemos herramientas", como el propio Acuerdo Marco. "Pero la mesa, precisamente, tiene que ser tripartita, y si no lo es, no tiene sentido que esté abierta. Incluso aunque volvieran, es bueno que la oxigenemos y nos tomemos un tiempo", ha insistido.